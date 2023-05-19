Рецепты Такой в магазине не найдешь – рецепт вареной колбасы По Admin - 19 мая, 2023 0 20 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Как часто вы покупаете вареную колбасу к салатам или просто на диванчике? Пожалуй, раз в неделю точно. А если мы предложим приготовить ее дома из доступных ингредиентов – это очень вкусно. Вареная колбаса – довольно популярный продукт среди украинцев, ведь ее удобно нарезать до салатов (Оливье, Днестр), можно поджарить в яичницу или сделать бутерброды. Читайте также Секрет – в мясе: как приготовить сочное филе бедра на мангале Мы выбрали проверенный рецепт домашней колбасы из курятины, которую вы легко и без труда приготовите дома, и будете наслаждаться результатом вместе с семьей. Рецепт вареной колбасы Время: 8 – 10 часов Порции: около 1 килограмма Ингредиенты: – 1300 граммов куриной тушки; – 1600 граммов воды; – 200 граммов репчатого лука; – 150 граммов моркови; – 100 граммов отварной свеклы; – 20 граммов чеснока; – 40 граммов желатина; – 20 граммов соли; – сухие специи: зеленый лук, укроп и петрушка; – 25 граммов специй к курице; – 2 лавровых листочка. Приготовление: Зачищенные овощи обжигаем горелкой или обжариваем на сковороде. Переводим все ингредиенты в кастрюлю (кроме желатина и свеклы), заливаем водой. Отвариваем на умеренном огне 1,5 – 2 часа. Процеживаем бульон (нам нужно будет 500 граммов), общипываем мясо из курицы, заливаем желатин бульоном. Все ингредиенты перекладываем в блендер и перебиваем 5 минут до кремовой массы без комочков. На пластиковой бутылке отрезаем верх, заливаем кремовую массу, накрываем пленкой, отправляем в холодильник на ночь. Приятного аппетита! К домашней вареной колбасе предлагаем испечь ароматный хлеб за нашим рецептом. Вам понравится! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникойВафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозыВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургер