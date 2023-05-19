Такой в магазине не найдешь – рецепт вареной колбасы

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Как часто вы покупаете вареную колбасу к салатам или просто на диванчике? Пожалуй, раз в неделю точно. А если мы предложим приготовить ее дома из доступных ингредиентов – это очень вкусно.

Вареная колбаса – довольно популярный продукт среди украинцев, ведь ее удобно нарезать до салатов (Оливье, Днестр), можно поджарить в яичницу или сделать бутерброды.

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Мы выбрали проверенный рецепт домашней колбасы из курятины, которую вы легко и без труда приготовите дома, и будете наслаждаться результатом вместе с семьей.

Рецепт вареной колбасы

  • Время: 8 – 10 часов
  • Порции: около 1 килограмма

Ингредиенты:
– 1300 граммов куриной тушки;
– 1600 граммов воды;
– 200 граммов репчатого лука;
– 150 граммов моркови;
– 100 граммов отварной свеклы;
– 20 граммов чеснока;
– 40 граммов желатина;
– 20 граммов соли;
– сухие специи: зеленый лук, укроп и петрушка;
– 25 граммов специй к курице;
– 2 лавровых листочка.

Приготовление:

  • Зачищенные овощи обжигаем горелкой или обжариваем на сковороде. Переводим все ингредиенты в кастрюлю (кроме желатина и свеклы), заливаем водой.
  • Отвариваем на умеренном огне 1,5 – 2 часа. Процеживаем бульон (нам нужно будет 500 граммов), общипываем мясо из курицы, заливаем желатин бульоном.
  • Все ингредиенты перекладываем в блендер и перебиваем 5 минут до кремовой массы без комочков.
  • На пластиковой бутылке отрезаем верх, заливаем кремовую массу, накрываем пленкой, отправляем в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

К домашней вареной колбасе предлагаем испечь ароматный хлеб за нашим рецептом. Вам понравится!

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