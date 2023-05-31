Такой пирог, что диву даёшься. Нереально вкусно и очень просто

Из американских комедийных фильмов и мультфильмов можно узнать о существовании в США специальных соревнований по поеданию пирогов. Это весьма спорное зрелище с точки зрения врачебной практики. Дело в том, что употребление большого числа пирогов за один раз может сильно навредить пищеварению.
Пироги для соревнований нередко выпекаются быстро, с использованием растительного масла. Поэтому необходимо осторожно относиться к подобным мероприятиям.
Вместо того, чтобы есть пироги быстро, в нашей стране предпочитают наслаждаться этой выпечкой. К пирогам должно быть особенное отношение.
Рекомендуем приготовить пышный и ароматный молочный пирог.
Ингредиенты теста для молочного пирога:
- Яйца — 3 шт.;
- Сахар — 170 г;
- Растительное масло — 70 мл;
- Сметана — 150 г;
- Мука — 180 г;
- Разрыхлитель — ч.л.
Ингредиенты начинки для молочного пирога:
- Яйцо — шт.;
- Сахар — 40 г;
- Крахмал — ст.л.;
- Молоко — 250 мл.
Приготовление молочного торта:
Для приготовления начинки в сотейнике смешиваем яйца с сахарным песком до растворения песчинок. В смесь высыпаем крахмал, продолжаем перемешивать до однородности.
В миску с яичной массой выливаем молоко, на среднем огне доводим смесь до кипения. Пока начинка остывает, надо взбить яйца с сахаром до пышной пены при помощи миксера.
В яичную пену выливаем сперва растительное масло, продолжаем взбивать, а затем сметану. После смешения всех ингредиентов, нужно просеять в смесь муку.
После муки добавляем разрыхлитель, взбиваем сыпучие продукты с яичной смесью венчиком до образования густой массы.
Полученное тесто надо выложить в форму для выпекания.
Форму заранее рекомендуется смазать сливочным маслом. В кондитерский мешок перемещаем остывший крем, создаем узор из крема на поверхности теста.
Выпекать пирог требуется в духовке при 170 градусах 35-40 минут.
Пирог перед употреблением стоит немного остудить, украсить сахарной пудрой. Получается ароматный молочный пирог из простых ингредиентов.