Такой пирог, что диву даёшься. Нереально вкусно и очень просто

Из американских комедийных фильмов и мультфильмов можно узнать о существовании в США специальных соревнований по поеданию пирогов. Это весьма спорное зрелище с точки зрения врачебной практики. Дело в том, что употребление большого числа пирогов за один раз может сильно навредить пищеварению.

Пироги для соревнований нередко выпекаются быстро, с использованием растительного масла. Поэтому необходимо осторожно относиться к подобным мероприятиям.

Вместо того, чтобы есть пироги быстро, в нашей стране предпочитают наслаждаться этой выпечкой. К пирогам должно быть особенное отношение.

Рекомендуем приготовить пышный и ароматный молочный пирог.

Ингредиенты теста для молочного пирога:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 170 г;

Растительное масло — 70 мл;

Сметана — 150 г;

Мука — 180 г;

Разрыхлитель — ч.л.

Ингредиенты начинки для молочного пирога:

Яйцо — шт.;

Сахар — 40 г;

Крахмал — ст.л.;

Молоко — 250 мл.

Приготовление молочного торта:

Для приготовления начинки в сотейнике смешиваем яйца с сахарным песком до растворения песчинок. В смесь высыпаем крахмал, продолжаем перемешивать до однородности.

В миску с яичной массой выливаем молоко, на среднем огне доводим смесь до кипения. Пока начинка остывает, надо взбить яйца с сахаром до пышной пены при помощи миксера.

В яичную пену выливаем сперва растительное масло, продолжаем взбивать, а затем сметану. После смешения всех ингредиентов, нужно просеять в смесь муку.

После муки добавляем разрыхлитель, взбиваем сыпучие продукты с яичной смесью венчиком до образования густой массы.

Полученное тесто надо выложить в форму для выпекания.

Форму заранее рекомендуется смазать сливочным маслом. В кондитерский мешок перемещаем остывший крем, создаем узор из крема на поверхности теста.

Выпекать пирог требуется в духовке при 170 градусах 35-40 минут.

Пирог перед употреблением стоит немного остудить, украсить сахарной пудрой. Получается ароматный молочный пирог из простых ингредиентов.