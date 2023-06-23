Такой пирог летом пеку каждую неделю. Вкуснее торта и готовить проще: доступный рецепт

Пироги стали частью жизни любого человека в Европе и Америке. Многие произведения кинематографа, литературы и прочего искусства называют в честь пирогов. Например, фильм “Американский пирог”.

Столь сильная привязанность к выпечке имеет научное объяснение. Дело в том, что мука и дрожжи для человека являются неким наркотическим средством. Они влияют на Дофаминовые волны. То есть, мозгу нравится получать углеводы от выпечки.

Это объясняет тот факт, что 80% людей на планете нравится запах свежего хлеба.

Стоит самостоятельно приготовить сливочный пирог, чтобы насладиться запахом и вкусом выпечки.

Ингредиенты теста для сливочного пирога:

яйца — 3 шт.;

сахар — 180 г;

ванильный сахар — ч. л.;

молоко — 200 мл;

растительное масло — 200 мл;

мука — 370 г;

разрыхлитель — 10 г;

клубника;

голубика.

Ингредиенты начинки для пирога:

творожный сыр — 250 г;

сахарная пудра — 50 г;

яйцо — шт.

Приготовление сливочного пирога:

В миске соединяем яйца с ванильным и классическим сахарами, взбиваем до однородности миксером. Выливаем в яичную смесь теплое молоко и растительное масло, перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выливаем на дно тесто. Форма диаметром 24 см.

Для приготовления крема надо тщательно смешать творожный сыр с яйцом и сахарной пудрой до консистенции крема. Ягоды нарезаем на небольшие дольки.

Выкладываем клубнику и голубику на поверхность теста в произвольном порядке. Столовой ложкой выкладываем на верхушку пирога “островки” крема.

Выпекать пирог требуется при 180 градусах 50 минут.

Рекомендуется при последних 10 минутах выпекания накрыть пирог пергаментом, чтобы избежать пригорания выпечки. Получается нежный пирог с ягодами и сливочным кремом.