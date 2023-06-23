Такой пирог летом пеку каждую неделю. Вкуснее торта и готовить проще: доступный рецепт

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Пироги стали частью жизни любого человека в Европе и Америке. Многие произведения кинематографа, литературы и прочего искусства называют в честь пирогов. Например, фильм “Американский пирог”.
Столь сильная привязанность к выпечке имеет научное объяснение. Дело в том, что мука и дрожжи для человека являются неким наркотическим средством. Они влияют на Дофаминовые волны. То есть, мозгу нравится получать углеводы от выпечки.

Это объясняет тот факт, что 80% людей на планете нравится запах свежего хлеба.

Стоит самостоятельно приготовить сливочный пирог, чтобы насладиться запахом и вкусом выпечки.

Ингредиенты теста для сливочного пирога:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 180 г;
  • ванильный сахар — ч. л.;
  • молоко — 200 мл;
  • растительное масло — 200 мл;
  • мука — 370 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • клубника;
  • голубика.

Ингредиенты начинки для пирога:

  • творожный сыр — 250 г;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • яйцо — шт.

Приготовление сливочного пирога:

В миске соединяем яйца с ванильным и классическим сахарами, взбиваем до однородности миксером. Выливаем в яичную смесь теплое молоко и растительное масло, перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выливаем на дно тесто. Форма диаметром 24 см.

Для приготовления крема надо тщательно смешать творожный сыр с яйцом и сахарной пудрой до консистенции крема. Ягоды нарезаем на небольшие дольки.

Выкладываем клубнику и голубику на поверхность теста в произвольном порядке. Столовой ложкой выкладываем на верхушку пирога “островки” крема.

Такой пирог летом пеку каждую неделю. Вкуснее торта и готовить проще: доступный рецепт

Выпекать пирог требуется при 180 градусах 50 минут.

Такой пирог летом пеку каждую неделю. Вкуснее торта и готовить проще: доступный рецепт

Такой пирог летом пеку каждую неделю. Вкуснее торта и готовить проще: доступный рецепт

Рекомендуется при последних 10 минутах выпекания накрыть пирог пергаментом, чтобы избежать пригорания выпечки. Получается нежный пирог с ягодами и сливочным кремом.

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