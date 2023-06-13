Такой пирог всегда выручает. Трачу всего 15 минут на тесто и начинку

Существует огромное количество различных видов пирогов. В каждом из них есть своя изюминка, которая и выделяет тот или иной рецепт среди других.

Разновидность пирога, на которую требуется меньше всего времени, называют заливным пирогом. Не нужно месить тесто, ждать, пока оно поднимется. Достаточно смешать все необходимые продукты воедино. Именно о рецепте такого пирога и пойдет речь в нашем способе приготовления.

Ингредиенты для теста:

Мука – 160 г;

Разрыхлитель – 2,5 г;

Соль – 4 г;

Сахар – 3 г;

Яйцо – 4 штуки;

Сметана – 200 г.

Ингредиенты для начинки:

Зеленый лук – 1 пучок;

Яйцо – 5 штук;

Консервированная рыба – 2 банки.

Приготовление заливного пирога:

Для начинки шинкуем зеленый лук, яйца – мелким кубиком. Из консервированной рыбы убираем косточки и жидкость, в которой она хранилась. Рыбу при помощи вилки делим на небольшие кусочки.

Все ингредиенты для начинки смешиваем в миске, добавляем специи и соль по вкусу.

Для приготовления теста в одну миску высыпаем муку, разрыхлитель, соль и сахар. В другую емкость помещаем яйца, сметану и немного жидкости из-под консервов, взбиваем венчиком.

Постепенно добавляем в миску с яйцами все сухие ингредиенты, не переставая перемешивать. Тесто должно получиться средней густоты.

В форму для запекания застилаем пергамент, смазываем растительным маслом. Выкладываем в форму начинку, сверху заливаем тестом.

Выпекаем в горячей духовке пирог при 180 градусах 40 минут.

Сразу после выпекания пирогу рекомендуется дать время остыть.

Такой заливной пирог отлично подойдет к праздничному столу или к обеду.