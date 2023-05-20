Такой суп можно есть даже холодным. Рецепт вкусного постного борща: густой и насыщенный

Одним из самых распространенных супов на территории нашей страны является борщ. Это блюдо было описано в словаре Даля как разновидность щей, приготовленная с использованием квашеной свеклы. Борщ встречается в кухне восточнославянских народов.
Нельзя представить ресторан украинской или белорусской кухни, где бы не фигурировал борщ.
В 2022 году суп был внесен ООН в список борщ одним из шедевров нематериального культурного наследия. Этот суп, как и хачапури, имеет особый статус в кулинарии.
Стоит научиться готовить постный борщ, густой и насыщенный.
Ингредиенты для постного борща:
- Капуста — 500 г;
- Картофель — 500 г;
- Помидоры — 300 г;
- Свёкла — 180 г;
- Морковь — 170 г;
- Сладкий перец — 170 г;
- Лук репчатый — 150 г;
- Чеснок — 4 зубчика;
- Томатная паста — 3 ч.л.;
- Сладкая паприка — 1 ч.л.;
- Чёрный перец — щепотка;
- Соль — ч. л.;
- Лавровый лист — шт.;
- Сок половины лимона;
- Вода — 2,5 л.
Приготовление постного борща:
Нарезаем мелко луковицу, обжариваем в сковороде с растительным маслом до мягкости. Пока жарится лук, нужно нарезать тонкой соломкой морковь, очищенный сладкий перец и свеклу.
В сковороду к луку добавляем сперва морковь, затем сладкий перец, свеклу. Отдельно измельчаем зубчики чеснока, выкладываем к слегка обжаренным овощам вместе с томатной пастой.
Картофель очищаем и отвариваем до готовности 10 минут. В смесь овощей добавляем измельченный на терке помидор, паприку, черный молотый перец и соль.
Необходимо тушить овощи под крышкой в сковороде примерно 3-4 минуты. Затем овощную массу перекладываем к картофелю, варим 15 минут.
В это время нужно нашинковать мелко капусту. Картофель вынимаем из супа и нарезаем мелким кубиком. Вместе с капустой отправляем картофель обратно в суп.
Выливаем в суп лимонный сок, добавляем лавровый лист и варим в течение 15 минут под крышкой на умеренном огне.
В результате получается наваристый борщ. Этот постный вариант супа может стать фаворитом на вашем обеденном столе.