Такой суп можно есть даже холодным. Рецепт вкусного постного борща: густой и насыщенный

Одним из самых распространенных супов на территории нашей страны является борщ. Это блюдо было описано в словаре Даля как разновидность щей, приготовленная с использованием квашеной свеклы. Борщ встречается в кухне восточнославянских народов.

Нельзя представить ресторан украинской или белорусской кухни, где бы не фигурировал борщ.

В 2022 году суп был внесен ООН в список борщ одним из шедевров нематериального культурного наследия. Этот суп, как и хачапури, имеет особый статус в кулинарии.

Стоит научиться готовить постный борщ, густой и насыщенный.

Ингредиенты для постного борща:

Капуста — 500 г;

Картофель — 500 г;

Помидоры — 300 г;

Свёкла — 180 г;

Морковь — 170 г;

Сладкий перец — 170 г;

Лук репчатый — 150 г;

Чеснок — 4 зубчика;

Томатная паста — 3 ч.л.;

Сладкая паприка — 1 ч.л.;

Чёрный перец — щепотка;

Соль — ч. л.;

Лавровый лист — шт.;

Сок половины лимона;

Вода — 2,5 л.

Приготовление постного борща:

Нарезаем мелко луковицу, обжариваем в сковороде с растительным маслом до мягкости. Пока жарится лук, нужно нарезать тонкой соломкой морковь, очищенный сладкий перец и свеклу.

В сковороду к луку добавляем сперва морковь, затем сладкий перец, свеклу. Отдельно измельчаем зубчики чеснока, выкладываем к слегка обжаренным овощам вместе с томатной пастой.

Картофель очищаем и отвариваем до готовности 10 минут. В смесь овощей добавляем измельченный на терке помидор, паприку, черный молотый перец и соль.

Необходимо тушить овощи под крышкой в сковороде примерно 3-4 минуты. Затем овощную массу перекладываем к картофелю, варим 15 минут.

В это время нужно нашинковать мелко капусту. Картофель вынимаем из супа и нарезаем мелким кубиком. Вместе с капустой отправляем картофель обратно в суп.

Выливаем в суп лимонный сок, добавляем лавровый лист и варим в течение 15 минут под крышкой на умеренном огне.

В результате получается наваристый борщ. Этот постный вариант супа может стать фаворитом на вашем обеденном столе.