Такой торт в магазине не купишь. Десерт, который можно приготовить только дома

Фруктовые торты на удивление, менее популярные, нежели шоколадные и ванильные торты. Вероятно, играет фактор сладкого вкуса, который не всегда можно получить, используя фрукты и ягоды. Часто фрукты вызывают горчинку в кремах и бисквите, что не особо нравится людям.

При этом, фруктовые торты получаются изысканными и нежными, красивыми за счет буйства красок. Клубника, ежевика, яблоки, нектарин и другие ягоды и фрукты придают тортам презентабельный внешний вид.

Расскажем, как приготовить красивый вкусный фруктовый торт.

Ингредиенты коржа для фруктового торта:

Печенье Мария — 250 г;

Сливочное масло — 110 г.

Ингредиенты крема для фруктового торта:

Молоко — 450 мл;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 100 г;

Кукурузный крахмал — 60 г;

Ванильный ароматизатор — 7 капель;

Сливочное масло — 100 г;

Нектарин — 300 г.

Приготовление фруктового торта:

В сотейник разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и крахмал, добавляем ванильный ароматизатор и ⅓ часть молока.

Взбиваем компоненты до однородности при помощи венчика.

Постепенно выливаем оставшиеся части молока в смесь. На среднем огне доводим молоко до загустения, постоянно помешиваем венчиком. Накрываем основу для крема в контакт с пищевой пленкой, оставляем остывать.

Измельчаем в блендере печенье Мария до мелкой крошки. Растапливаем 110 грамм сливочного масла, выливаем в крошку, перемешиваем компоненты.

Форму для торта застилаем пергаментом, бортики смазываем растительным маслом. На бортики выкладываем также пергамент.

Перекладываем ⅔ части крошки в форму, утрамбовываем по дну и стенкам, убираем в холодильник.

В это время взбиваем в миске сливочное масло, постепенно выкладываем к нему основу для крема.

Нарезаем маленькими кусочками нектарин, кладем в крем, смешиваем.

В слегка затвердевшую форму из крошки выкладываем кремовую начинку, разравниваем по поверхности.

Посыпаем кремовую верхушку остатками крошки от печенья. Оставляем торт в холодильнике на 8 часов.

В результате получается красивый кремовый торт с фруктами.

Вместо нектарина для торта можно использовать другие фрукты, например, сливу, яблоки, грушу.