Такой торт в магазине не купишь. Десерт, который можно приготовить только дома

Фруктовые торты на удивление, менее популярные, нежели шоколадные и ванильные торты. Вероятно, играет фактор сладкого вкуса, который не всегда можно получить, используя фрукты и ягоды. Часто фрукты вызывают горчинку в кремах и бисквите, что не особо нравится людям.
При этом, фруктовые торты получаются изысканными и нежными, красивыми за счет буйства красок. Клубника, ежевика, яблоки, нектарин и другие ягоды и фрукты придают тортам презентабельный внешний вид.
Расскажем, как приготовить красивый вкусный фруктовый торт.
Ингредиенты коржа для фруктового торта:
- Печенье Мария — 250 г;
- Сливочное масло — 110 г.
Ингредиенты крема для фруктового торта:
- Молоко — 450 мл;
- Яйца — 2 шт.;
- Сахар — 100 г;
- Кукурузный крахмал — 60 г;
- Ванильный ароматизатор — 7 капель;
- Сливочное масло — 100 г;
- Нектарин — 300 г.
Приготовление фруктового торта:
В сотейник разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок и крахмал, добавляем ванильный ароматизатор и ⅓ часть молока.
Взбиваем компоненты до однородности при помощи венчика.
Постепенно выливаем оставшиеся части молока в смесь. На среднем огне доводим молоко до загустения, постоянно помешиваем венчиком. Накрываем основу для крема в контакт с пищевой пленкой, оставляем остывать.
Измельчаем в блендере печенье Мария до мелкой крошки. Растапливаем 110 грамм сливочного масла, выливаем в крошку, перемешиваем компоненты.
Форму для торта застилаем пергаментом, бортики смазываем растительным маслом. На бортики выкладываем также пергамент.
Перекладываем ⅔ части крошки в форму, утрамбовываем по дну и стенкам, убираем в холодильник.
В это время взбиваем в миске сливочное масло, постепенно выкладываем к нему основу для крема.
Нарезаем маленькими кусочками нектарин, кладем в крем, смешиваем.
В слегка затвердевшую форму из крошки выкладываем кремовую начинку, разравниваем по поверхности.
Посыпаем кремовую верхушку остатками крошки от печенья. Оставляем торт в холодильнике на 8 часов.
В результате получается красивый кремовый торт с фруктами.
Вместо нектарина для торта можно использовать другие фрукты, например, сливу, яблоки, грушу.