Такой вкусный, что даже соль не добавляю. Салат с кукурузой, сыром и яйцами

Сегодня можно смело сказать, что родина кукурузы это штат Оахака на юге Мексики. Там же растение окультурили. Жители занимались не только сборами, но и выращиванием кукурузы. Раньше початки были около 5 см, но селекционеры старательно улучшали породу. Теперь мы можем видеть початки в разы крупнее.

Кукуруза быстро набрала популярность из-за простоты выращивания, а также питательности и сытности зерен.

Мы приготовим салат с консервированной кукурузой, сыром и яйцами. Не сомневайтесь, получится очень вкусно.

Ингредиенты для салата:

Консервированная кукуруза – 300 г;

Яйца – 3 штуки;

Сыр – 200 г;

Майонез – 3 ст. л.

Приготовление салата:

Три куриных яйца помещаем в емкость и заливаем водой. Готовим вкрутую, достаточно 8-10 минут после закипания. Промываем под струей холодной воды и оставляем остывать. Очищаем от скорлупы, а затем натираем на крупной терке.

Твердый сыр также натираем на крупной терке. В глубокой миске соединяем тертый сыр с подготовленными яйцами. Далее добавляем консервированную кукурузу.

Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем столовой ложкой. В конце можно украсить салат зеленью. В нашем случае – петрушкой.

Так мы получили быстрый и вкусный салат, который сочетает в себе недорогие продукты. Этот вариант станет отличным дополнением вашего праздничного стола.