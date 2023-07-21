Такой вкусный, что готовлю этот рецепт снова и снова. Так картофель вы ещё не готовили

Запеканка — это блюдо, которое, как правило, готовят из пюре различных овощей и мяса. В запеканках есть компоненты, которые связывают мясные и овощные ингредиенты воедино. Готовится запеканка не только в духовке, но и в сковороде. Это зависит от того, какую запеканку хочется приготовить — быструю или классическую.
Данное блюдо универсальное, ибо может быть сделано из разных продуктов. Например, есть рыбная запеканка, кабачковая, картофельная.
Про приготовление запеканки из картофеля расскажем подробнее.
Ингредиенты для картофельной запеканки:
- лук репчатый — шт.;
- картофель — 3 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- куриное филе — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сливки 10% — 200 мл;
- куркума — ч. л.;
- прованские травы — ч. л.;
- помидоры — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- петрушка — пучок.
Приготовление картофельной запеканки:
Нарезаем кольцами лук, слегка обминаем и выкладываем на сковороду, смазанную растительным маслом. Очищенный картофель нарезаем тонкими пластинами, кладем внахлест на луковую подушку, солим.
Выкладываем картофельные пластины подобным образом на сковороду в несколько слоев, каждый смазываем маслом и солим.
Филе нарезаем на маленькие кусочки.
Подсоленное измельченное филе выкладываем на поверхность картофельного последнего слоя.
В отдельной таре взбиваем яйца, выливаем сливки, смешиваем с прованскими травами и куркумой.
Выливаем яичную смесь на будущую запеканку.
Накрываем сковороду фольгой, выпекаем до готовности в духовке при 180 градусах.
Нарезаем тонкими кольцами помидор, выкладываем на поверхность запеканки. Измельчаем на крупной терке сыр, создаем на поверхности сырную шапочку.
На 5 минут отправляем запеканку в духовку, чтобы расплавился сыр. Шинкуем мелко петрушку, посыпаем ей блюдо.
Получается сытный ужин из картофеля и куриного мяса.
Это блюдо сможет слегка разнообразить ваш обеденный стол.