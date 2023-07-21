Такой вкусный, что готовлю этот рецепт снова и снова. Так картофель вы ещё не готовили

Запеканка — это блюдо, которое, как правило, готовят из пюре различных овощей и мяса. В запеканках есть компоненты, которые связывают мясные и овощные ингредиенты воедино. Готовится запеканка не только в духовке, но и в сковороде. Это зависит от того, какую запеканку хочется приготовить — быструю или классическую.

Данное блюдо универсальное, ибо может быть сделано из разных продуктов. Например, есть рыбная запеканка, кабачковая, картофельная.

Про приготовление запеканки из картофеля расскажем подробнее.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

лук репчатый — шт.;

картофель — 3 шт.;

соль — ½ ч. л.;

куриное филе — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сливки 10% — 200 мл;

куркума — ч. л.;

прованские травы — ч. л.;

помидоры — 2 шт.;

сыр — 100 г;

петрушка — пучок.

Приготовление картофельной запеканки:

Нарезаем кольцами лук, слегка обминаем и выкладываем на сковороду, смазанную растительным маслом. Очищенный картофель нарезаем тонкими пластинами, кладем внахлест на луковую подушку, солим.

Выкладываем картофельные пластины подобным образом на сковороду в несколько слоев, каждый смазываем маслом и солим.

Филе нарезаем на маленькие кусочки.

Подсоленное измельченное филе выкладываем на поверхность картофельного последнего слоя.

В отдельной таре взбиваем яйца, выливаем сливки, смешиваем с прованскими травами и куркумой.

Выливаем яичную смесь на будущую запеканку.

Накрываем сковороду фольгой, выпекаем до готовности в духовке при 180 градусах.

Нарезаем тонкими кольцами помидор, выкладываем на поверхность запеканки. Измельчаем на крупной терке сыр, создаем на поверхности сырную шапочку.

На 5 минут отправляем запеканку в духовку, чтобы расплавился сыр. Шинкуем мелко петрушку, посыпаем ей блюдо.

Получается сытный ужин из картофеля и куриного мяса.

Это блюдо сможет слегка разнообразить ваш обеденный стол.