Такую рыбу любят даже дети. Рецепт без жарки и косточек: готовлю так уже много лет

Приготовление рыбы — тонкий и кропотливый процесс. Не всегда может получиться сочная и ароматная рыба. Часто люди склонны слишком долго держать рыбу на огне в сковороде, из-за чего она становится сухой и безвкусной.
Вместо того, чтобы жарить рыбу, стоит попробовать запекать или тушить ее. Так нежное мясо сохранит питательные вещества и сочность продукта. Однако, тушение и запекание также требует определенных навыков и опыта.
Расскажем, как вкусно приготовить рыбное блюдо.
Ингредиенты для тушеной рыбы:
- рыбное филе — 800 г;
- вода — литр;
- соль — ст. л.;
- душистый перец — 5 шт.;
- черный перец горошком — 5 шт.;
- лавровый лист — шт.;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- сливочное масло — 20 г;
- лук репчатый — шт.;
- морковь — шт.;
- мука — ст.л.;
- сметана — 200 мл.
Приготовление тушеной рыбы:
В кастрюлю выливаем 500 мл воды, высыпаем соль, добавляем душистый и черный перец горошком, лавровый лист. Очищаем рыбу от плавников, кожи и внутренностей, режем на небольшие кусочки.
Выкладываем рыбу в воду, варим под крышкой на среднем огне 5 минут. В это время на сковороде разогреваем растительное, растапливаем сливочное масла.
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, обжариваем в сковороде до мягкости. Измельчаем на терке морковь, добавляем к луку, обжариваем.
Рыбу достаем из бульона.
В сковороду с овощной массой высыпаем муку, перемешиваем. В овощную массу добавляем сметану, выливаем 300 мл бульона, доводим до кипения.
Остывшую рыбу избавляем от костей, делим на маленькие кусочки.
Рыбу выкладываем в кипящую подливу, на минимальном огне под крышкой готовим 15 минут.
Готовить такую рыбу в соусе можно с любым гарниром — будь то рис, картофельное пюре или греча. Рыбу можно брать недорогую — хек или минтай.