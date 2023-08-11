Такую рыбу любят даже дети. Рецепт без жарки и косточек: готовлю так уже много лет

Приготовление рыбы — тонкий и кропотливый процесс. Не всегда может получиться сочная и ароматная рыба. Часто люди склонны слишком долго держать рыбу на огне в сковороде, из-за чего она становится сухой и безвкусной.

Вместо того, чтобы жарить рыбу, стоит попробовать запекать или тушить ее. Так нежное мясо сохранит питательные вещества и сочность продукта. Однако, тушение и запекание также требует определенных навыков и опыта.

Расскажем, как вкусно приготовить рыбное блюдо.

Ингредиенты для тушеной рыбы:

рыбное филе — 800 г;

вода — литр;

соль — ст. л.;

душистый перец — 5 шт.;

черный перец горошком — 5 шт.;

лавровый лист — шт.;

растительное масло — 2 ст.л.;

сливочное масло — 20 г;

лук репчатый — шт.;

морковь — шт.;

мука — ст.л.;

сметана — 200 мл.

Приготовление тушеной рыбы:

В кастрюлю выливаем 500 мл воды, высыпаем соль, добавляем душистый и черный перец горошком, лавровый лист. Очищаем рыбу от плавников, кожи и внутренностей, режем на небольшие кусочки.

Выкладываем рыбу в воду, варим под крышкой на среднем огне 5 минут. В это время на сковороде разогреваем растительное, растапливаем сливочное масла.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, обжариваем в сковороде до мягкости. Измельчаем на терке морковь, добавляем к луку, обжариваем.

Рыбу достаем из бульона.

В сковороду с овощной массой высыпаем муку, перемешиваем. В овощную массу добавляем сметану, выливаем 300 мл бульона, доводим до кипения.

Остывшую рыбу избавляем от костей, делим на маленькие кусочки.

Рыбу выкладываем в кипящую подливу, на минимальном огне под крышкой готовим 15 минут.

Готовить такую рыбу в соусе можно с любым гарниром — будь то рис, картофельное пюре или греча. Рыбу можно брать недорогую — хек или минтай.