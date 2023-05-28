Такую закуску буду готовить всё лето. Помидоры по-корейски: так сочно и вкусно

Многие думают, что существует рецепт лишь моркови по-корейски. Однако, это заблуждение, так как известны методы особого азиатского засаливания других овощей. Например, корейской засолке поддаются помидоры.
Изначально методы засаливания были изобретены корейцами, которые по политическим причинам стали жить в СССР. Так как привычных яств у корейцев не было, они придумали засаливать привычные для советского человека овощи.
Мы расскажем о том, как приготовить помидоры по-корейски.
Ингредиенты помидор по-корейски:
- Помидоры – 500 г;
- Растительное масло – 3 ст.л.;
- Уксус 9% – 2 ч.л.;
- Сахар – 2 ч.л.;
- Соль – ½ ч.л.;
- Чеснок – 4 зубчика;
- Черный молотый перец – ч.л.;
- Укроп — пучок;
- Базилик — пучок.
Приготовление помидор по-корейски:
Нарезаем помидоры небольшими дольками по 6 частей. Мелко шинкуем пучки укропа и базилика, а также зубчики чеснока.
Для маринада нужно соединить в миске укроп, базилик, чеснок, уксус, соль, сахар и черный молотый перец. Смесь заливаем растительным маслом.
В форму выкладываем дольки помидоров и покрываем слоем маринада. Накрываем форму крышкой и отправляем в холодильник на 15-20 минут.
К маринаду также можно добавить острый перец — по вкусу. Свежий базилик в рецепте по желанию заменяется на сушеный.