Такую закуску буду готовить всё лето. Помидоры по-корейски: так сочно и вкусно

Многие думают, что существует рецепт лишь моркови по-корейски. Однако, это заблуждение, так как известны методы особого азиатского засаливания других овощей. Например, корейской засолке поддаются помидоры.

Изначально методы засаливания были изобретены корейцами, которые по политическим причинам стали жить в СССР. Так как привычных яств у корейцев не было, они придумали засаливать привычные для советского человека овощи.

Мы расскажем о том, как приготовить помидоры по-корейски.

Ингредиенты помидор по-корейски:

Помидоры – 500 г;

Растительное масло – 3 ст.л.;

Уксус 9% – 2 ч.л.;

Сахар – 2 ч.л.;

Соль – ½ ч.л.;

Чеснок – 4 зубчика;

Черный молотый перец – ч.л.;

Укроп — пучок;

Базилик — пучок.

Приготовление помидор по-корейски:

Нарезаем помидоры небольшими дольками по 6 частей. Мелко шинкуем пучки укропа и базилика, а также зубчики чеснока.

Для маринада нужно соединить в миске укроп, базилик, чеснок, уксус, соль, сахар и черный молотый перец. Смесь заливаем растительным маслом.

В форму выкладываем дольки помидоров и покрываем слоем маринада. Накрываем форму крышкой и отправляем в холодильник на 15-20 минут.

К маринаду также можно добавить острый перец — по вкусу. Свежий базилик в рецепте по желанию заменяется на сушеный.