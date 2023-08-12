Такую закуску на стол поставить не стыдно. Готовлю хоть на пикник, хоть на любой праздник

Летняя закуска весьма сильно отличается от той, что готовят зимой. Как правило, зимняя закуска более сытная, нежели летняя. Вероятно, это связано с тем, что летом мы потребляем больше овощей и фруктов.

Летняя закуска на столах большинства людей не особо разнообразная. Обычно закусывают огурцами и помидорами, реже баклажанами и кабачками.

Кажется, что на летний торжественный стол не нужно придумывать каких-либо изысков. Однако, можно сделать вкусные закуски не особо сильно утруждаясь. Расскажем, как сделать закуску из баклажанов на праздник.

Ингредиенты для закуски из баклажанов:

баклажан — 2 шт.;

лук репчатый — шт.;

грецкий орех — 50 г;

сыр сулугуни — 80 г;

кинза — пучок;

чеснок — 3 зубчика;

яйца — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление закуски из баклажанов:

Нарезаем маленьким кубиком лук, в сковороде с растительным маслом обжариваем до слегка золотистой корочки. Баклажаны нарезаем кольцами, удаляем середину.

Середину баклажанов нарезаем маленьким кубиком, добавляем к луку. Обжариваем баклажан и лук до мягкости.

Измельчаем грецкие орехи до состояния крошки, шинкуем кинзу. Измельчаем на терке сыр и чеснок, выкладываем в миску к орехам и зелени. Солим смесь, добавляем обжаренные лук и баклажан, а также яйца, смешиваем до однородности.

В сковороде заново разогреваем растительное масло, выкладываем на дно кольца от баклажана. В кольца кладем смесь, утрамбовываем внутри.

На среднем огне обжариваем баклажанную закуску с обеих сторон до золотистой корочки.

В итоге мы имеем закуску, которая будет актуальна в любое время года. Кинзу в рецепте можно заменить на петрушку.