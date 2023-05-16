Такую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньи

Лазанья – популярное блюдо итальянской кухни, которое обожают и украинцы. Кроме совершенного вкуса, это блюдо чрезвычайно калорийно, ведь здесь и соус Бешамель, и мясной Болоньезе и листья пасты.

Однако, если немного подкорректировать рецепт, заменить говяжий фарш куриным, уменьшить количество масла в соусе – его можно будет даже тем, кто на диете.

Читайте также Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык

Куриная лазанья – идеальный вариант для сытного обеда, без лишних сантиметров на талии.

Рецепт куриной лазаньи

Время: 70 минут

70 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов вареного куриного филе;

– 100 граммов лука;

– 50 граммов зеленого лука;

– 140 граммов сладкого перца;

– 3 зубчика чеснока;

– масло;

– 400 граммов помидорного пюре;

– соль;

– черный молотый перец;

– молотая паприка;

– орегано;

– 2 – 3 лавровых листочка.

Для соуса:

– 400 граммов молока;

– 2 столовые ложки муки;

– 25 граммов сливочного масла;

– соль;

– черный молотый перец;

– мускатный орех;

– 80 граммов твердого сыра или моцареллы.

Приготовление:

В сковороду вливаем растительное масло, добавляем рубленый чеснок, лук и зелень лука, сладкий перец. Обжариваем 5 минут, перемешивая.

Добавляем нарезанное отварное куриное филе, заливаем помидорное пюре, специи: соль, перец, паприку, орегано. Перемешиваем, вбрасываем 2 – 3 лавровых листа и тушим на малом огне 12 – 15 минут.

Для соуса Бешамель нагреваем кастрюлю, вбрасываем и растапливаем масло. Забрасываем 2 ложки муки и венчиком тщательно вымешиваем. Вливаем молоко и постоянно перемешиваем венчиком. Добавляем специи: соль, перец и обязательно мускатный орех. Перемешивая, готовим к легкому загустению соуса.

Теперь складываем лазанью: на дно выкладываем мясной слой, далее слой соуса Бешамель и 2 – 3 листа для лазаньи сверху. Сверху присыпаем тертым сыром, накрываем фольгой.

Отправляем блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Снимаем фольгу и готовим еще 12 – 15 минут.

Приятного аппетита!