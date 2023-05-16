Рецепты Такую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньи По Admin - 16 мая, 2023 0 51 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Лазанья – популярное блюдо итальянской кухни, которое обожают и украинцы. Кроме совершенного вкуса, это блюдо чрезвычайно калорийно, ведь здесь и соус Бешамель, и мясной Болоньезе и листья пасты. Однако, если немного подкорректировать рецепт, заменить говяжий фарш куриным, уменьшить количество масла в соусе – его можно будет даже тем, кто на диете. Читайте также Невероятно вкусные: 3 рецепта бургеров на мангале, которые могут заменить шашлык Куриная лазанья – идеальный вариант для сытного обеда, без лишних сантиметров на талии. Рецепт куриной лазаньи Время: 70 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 400 граммов вареного куриного филе; – 100 граммов лука; – 50 граммов зеленого лука; – 140 граммов сладкого перца; – 3 зубчика чеснока; – масло; – 400 граммов помидорного пюре; – соль; – черный молотый перец; – молотая паприка; – орегано; – 2 – 3 лавровых листочка. Для соуса: – 400 граммов молока; – 2 столовые ложки муки; – 25 граммов сливочного масла; – соль; – черный молотый перец; – мускатный орех; – 80 граммов твердого сыра или моцареллы. Приготовление: В сковороду вливаем растительное масло, добавляем рубленый чеснок, лук и зелень лука, сладкий перец. Обжариваем 5 минут, перемешивая. Добавляем нарезанное отварное куриное филе, заливаем помидорное пюре, специи: соль, перец, паприку, орегано. Перемешиваем, вбрасываем 2 – 3 лавровых листа и тушим на малом огне 12 – 15 минут. Для соуса Бешамель нагреваем кастрюлю, вбрасываем и растапливаем масло. Забрасываем 2 ложки муки и венчиком тщательно вымешиваем. Вливаем молоко и постоянно перемешиваем венчиком. Добавляем специи: соль, перец и обязательно мускатный орех. Перемешивая, готовим к легкому загустению соуса. Теперь складываем лазанью: на дно выкладываем мясной слой, далее слой соуса Бешамель и 2 – 3 листа для лазаньи сверху. Сверху присыпаем тертым сыром, накрываем фольгой. Отправляем блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Снимаем фольгу и готовим еще 12 – 15 минут. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Давний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутОткрываем сезон: рецепт оладий с клубникойЛучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню матери