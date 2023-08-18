Тальятелле с фаршем

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Описание приготовления:

Тальятелле представляют собой тонкие плоские полоски из яичного теста свернутые в виде гнезд. Поэтому чаще всего их запекают под сыром или делают с котлетками сверху, чтобы не ломать тонкие полоски.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Макароны / Фарш Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Тальятелле 6 Штук
  • Фарш 250 Грамм (говядина и свинина)
  • Сыр 50 Грамм (твердый)
  • Яйцo 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Сухари панировочные 1 Ст. ложка
  • Майонез 4 Чайных ложки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Сливки 250 Миллилитров (20% жирности)
  • Вода 100 Миллилитров
  • Томатная паста 1 Ст. ложка
  • Масло сливочнoe 1 Ст. ложка
  • Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

234 ккал

Калорийность

12 г

Белки

12 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тальятелле с фаршем»

Тальятелле с фаршем

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тальятелле с фаршем.

Тальятелле с фаршем

В миску выложите фарш, разбейте яйцо, добавьте панировочные сухари, соль, перец, мелко нарезаный чеснок и репчатый лук. Выложите в миску одну столовую ложку майонеза и перемешайте. Отбейте фарш до уплотнения.

Тальятелле с фаршем

В форму для запекания выложите сухие тальятелле. Из фарша сформируйте круглые котлетки и выложите поверх пасты.

Тальятелле с фаршем

В миске смешайте сливки, воду, томатную пасту и майонез. Все посолите и поперчите, перемешайте до однородной массы.

Тальятелле с фаршем

Вылейте подготовленный соус в форму с тальятелле и фаршем, не попадая на мясо. Сливочное масло разрежьте на части и выложите на каждую котлетку. Поставьте форму с пастой и фаршем в горячую духовку и запекайте в течение 15 минут при температуре 180 градусов.

Тальятелле с фаршем

Закройте все фольгой для выпечки и готовьте еще 25 минут.

Тальятелле с фаршем

Форму с тальятелле достаньте из духовки, уберите фольгу и посыпьте тертым на средней терке сыром.

Тальятелле с фаршем

Верните форму в духовку и запекайте еще 10 минут до золотистого цвета.

Тальятелле с фаршем

Приятного аппетита!

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