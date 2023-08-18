Описание приготовления:
Тальятелле представляют собой тонкие плоские полоски из яичного теста свернутые в виде гнезд. Поэтому чаще всего их запекают под сыром или делают с котлетками сверху, чтобы не ломать тонкие полоски.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Макароны / Фарш Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Тальятелле 6 Штук
- Фарш 250 Грамм (говядина и свинина)
- Сыр 50 Грамм (твердый)
- Яйцo 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Сухари панировочные 1 Ст. ложка
- Майонез 4 Чайных ложки
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Сливки 250 Миллилитров (20% жирности)
- Вода 100 Миллилитров
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Масло сливочнoe 1 Ст. ложка
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
234 ккал
Калорийность
12 г
Белки
12 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тальятелле с фаршем»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тальятелле с фаршем.
В миску выложите фарш, разбейте яйцо, добавьте панировочные сухари, соль, перец, мелко нарезаный чеснок и репчатый лук. Выложите в миску одну столовую ложку майонеза и перемешайте. Отбейте фарш до уплотнения.
В форму для запекания выложите сухие тальятелле. Из фарша сформируйте круглые котлетки и выложите поверх пасты.
В миске смешайте сливки, воду, томатную пасту и майонез. Все посолите и поперчите, перемешайте до однородной массы.
Вылейте подготовленный соус в форму с тальятелле и фаршем, не попадая на мясо. Сливочное масло разрежьте на части и выложите на каждую котлетку. Поставьте форму с пастой и фаршем в горячую духовку и запекайте в течение 15 минут при температуре 180 градусов.
Закройте все фольгой для выпечки и готовьте еще 25 минут.
Форму с тальятелле достаньте из духовки, уберите фольгу и посыпьте тертым на средней терке сыром.
Верните форму в духовку и запекайте еще 10 минут до золотистого цвета.
Приятного аппетита!