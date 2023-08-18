Описание приготовления:

Тальятелле представляют собой тонкие плоские полоски из яичного теста свернутые в виде гнезд. Поэтому чаще всего их запекают под сыром или делают с котлетками сверху, чтобы не ломать тонкие полоски.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мясо / Макароны / Фарш Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Тальятелле 6 Штук

Фарш 250 Грамм (говядина и свинина)

Сыр 50 Грамм (твердый)

Яйцo 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Сухари панировочные 1 Ст. ложка

Майонез 4 Чайных ложки

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Сливки 250 Миллилитров (20% жирности)

Вода 100 Миллилитров

Томатная паста 1 Ст. ложка

Масло сливочнoe 1 Ст. ложка

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

234 ккал

Калорийность

12 г

Белки

12 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тальятелле с фаршем»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тальятелле с фаршем.

В миску выложите фарш, разбейте яйцо, добавьте панировочные сухари, соль, перец, мелко нарезаный чеснок и репчатый лук. Выложите в миску одну столовую ложку майонеза и перемешайте. Отбейте фарш до уплотнения.

В форму для запекания выложите сухие тальятелле. Из фарша сформируйте круглые котлетки и выложите поверх пасты.

В миске смешайте сливки, воду, томатную пасту и майонез. Все посолите и поперчите, перемешайте до однородной массы.

Вылейте подготовленный соус в форму с тальятелле и фаршем, не попадая на мясо. Сливочное масло разрежьте на части и выложите на каждую котлетку. Поставьте форму с пастой и фаршем в горячую духовку и запекайте в течение 15 минут при температуре 180 градусов.

Закройте все фольгой для выпечки и готовьте еще 25 минут.

Форму с тальятелле достаньте из духовки, уберите фольгу и посыпьте тертым на средней терке сыром.

Верните форму в духовку и запекайте еще 10 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!