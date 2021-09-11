Таможня даёт добро? Возможна ли внешнеэкономическая деятельность в Крыму

Возможности крымских предпринимателей ограничены даже по сравнению с другими регионами РФ. И совсем диковинной для полуострова кажется внешнеэкономическая деятельность. Учитывая, что не только крымчане, но и российские производители в целом, далеки от самодостаточности: сырьё, расходные материалы и даже оборудование, приходится приобретать за границей. А организовать поставки в Крым из-за санкций со стороны западных стран сложнее обычного.

Однако, предприниматели – особый тип людей, на которых все держится в любые времена. Их смелость, энергия, смекалка и жажда новых возможностей пробиваются сквозь любые препятствия. Бизнесмены Крыма и Севастополя и обслуживающие их юристы вот уже несколько лет в условиях серьёзных ограничений находят поставщиков, проводят переговоры, организовывают поставки на полуостров. Один из торговых путей для поставок в Крым теперь пролегает через ближайший «открытый» грузовой порт Новороссийск.

О тонкостях правовых взаимоотношений при совершении внешнеэкономических сделок рассказали партнеры юридической фирмы «Прецедент консалтинг» Станислав Петровы и Дарьян Панин, которые сопровождают переговоры с поставщиками, подготовку контрактов и сопроводительной документации, а также «растаможку».