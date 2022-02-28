Таможенный брокер представитель Агапас в РФ

Агапас — сервис по привозу машин из Европы

Брокер на своем официальном сайте agapas.ru предлагает все необходимые услуги по доставке, а также растаможиванию автомобилей из любой точки и страны Европы, независимо от типа, марки и модели. Эксперты компании изучат все доступные предложения, свяжутся напрямую с продавцом по поводу технического состояния выбранного транспортного средства. А также помогут клиенту разобраться со всеми нюансами, связанными с растаможиванием и оформлением требуемых документов. В этой компании работают только самые профессиональные специалисты, аналитики и брокеры.

Преимущества

Фирма «Агапас» сотрудничает на постоянной основе с лучшими Европейскими автомобильными комиссарами. Аналитики компании также анализируют тщательным образом связанные с этим делом ресурсы Интернета. В число оказываемых услуг также входит выезд за выбранным транспортным средством для осуществления технического осмотра и доставки по месту назначения. Всё это делается для того, чтобы клиент сумел подобрать и получить в кратчайшие сроки наиболее подходящий для него автомобиль из Европы.

Брокеры компании Агапас произведут все мероприятия по таможенной очистке транспортного средства быстро и на высшем уровне, благодаря хорошо отлаженной работе с такими справочниками, как EUROTAX и SCHWACKE. Клиент получит все требуемые справки и документы за три дня. Фирма Агапас специализируется не только на легковых транспортных средствах, но также и на сельхозтехнике, коммерческих, специальных и грузовых автомобилях, и даже плавучих средствах.

Специалисты предоставят полный комплекс услуг по подбору автомобилей из Европы, в том числе, под заказ, а также по техническому осмотру, диагностике, и обязательному страхованию. Доставка транспортных средств осуществляется из любой страны, входящей в Евросоюз, например, Польши, Голландии, Литвы, Латвии, и так далее.

Дополнительные услуги

Эксперты фирмы Агапас также подберут и доставят любые запасные части, если в этом возникла непредвиденная необходимость. Чтобы клиент смог избежать неоправданных финансовых и временных затрат, специалисты заранее выполнят тщательный технический осмотр и диагностику пригнанного автомобиля. А многочисленные положительные отзывы в Интернете только подтверждают устоявшуюся хорошую репутацию сервиса по привозу и растаможиванию транспортных средств из Европы — «Агапас».