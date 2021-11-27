Таможенный оформление брокером – преимущества услуги

Основным направлением деятельности многих организаций являются международные торговые операции. Таможенный брокер – доверенное лицо, предоставляющее комплексные услуги участникам внешнеэкономической деятельности на самых выгодных условиях.

Представитель гарантирует безопасную сделку, оперативное таможенное оформление и своевременную доставку товара. Квалифицированный брокер работает исключительно в рамках закона и строго соблюдает принятые нормы.

Какие услуги оказывает таможенный брокер

Стоимость представительских услуг рассчитывается индивидуально, этот фактор зависит от особенностей груза продукта и специфики сделки.

В перечень услуг посредника входит:

Сбор, подготовка и подача необходимой документации. Расчет и корректировка обязательных платежей за товар. Заполнение декларации, подготовка ее в электронном виде. Контроль отгрузки партий товаров с СВХ.

Брокер оперативно решает нестандартные задачи, которые нередко возникают в процессе оформления грузов. Легальный посредник, работающий в соответствии с законодательством – это прежде всего тот, что внесен в реестр таможенных брокеров.

Таможенный брокер – преимущества

Представителя в Киеве можно привлечь как для выполнения комплекса услуг, так и для прохождения отдельных этапов ВЭД. Многие организации способны осуществлять определенные задачи собственными силами, но все же максимально эффективно и правильно выполнить этот непростой и многоэтапный процесс достаточно затруднительно.

Представители в Киеве имеют глубокие знания, многолетний опыт, кроме того, у них есть опыт тесного взаимодействия и определенные договоренности о сотрудничестве с разными органами, в том числе и с таможней. Все это служит гарантией быстрого и грамотного проведения процедуры по оформлению товаров.

Помимо этого, нельзя не оценить следующие плюсы при таможенном оформлении:

обеспечение оптимальных транспортных маршрутов (автомобильный, морской, железнодорожный, воздушный), консолидированных складов и партнеров в разных странах;

обращение к посреднику отсекает необходимость содержать дорогостоящий штат специалистов по внешнеэкономической деятельности в компании;

услугу можно заказать как отдельными этапами, так и комплексно, под ключ;

в брокерской компании трудятся специалисты, свободно владеющие иностранными языками, логисты, бухгалтеры, юристы;

клиент может получить полный цикл оформления сделки в электронном виде.

Посредник уполномочен действовать от имени своего заказчика. Для реализации возложенной на него задачи он может потребовать необходимую информацию и документы, нужные для совершения процедуры оформления.

Таможенное оформление в Киеве просто необходимо для компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, особенно если у нее нет в штате соответствующих специалистов. Опытный представитель является гарантией того, что груз будет доставлен в кратчайшие сроки по оптимальной цене. Больше не сайте посвящённому таможенному оформлению tamognia-prosto.com.ua.