Танкисты Черноморского флота провели учебные стрельбы

Танковые учения со стрельбой прошли на Черноморском флоте. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. Военнослужащие отработали задачи по ведению огня по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, низколетящие вертолёты и артиллерию условного противника на дистанциях от 900 до 2 200 метров.

Огонь по позициям неприятеля приходилось вести и после захода солнца – с использованием приборов ночного видения. Также военнослужащие выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу бронемашин из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемёта. Манёвры проходили на одном из полигонов в Республике Крым. В учениях были задействованы танки Т-72Б3 со штатными снарядами.