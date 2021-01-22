Танкисты и мотострелки Черноморского флота прошли боевую подготовку

Учебно-боевые манёвры армейского корпуса Черноморского флота прошли на одном из крымских полигонов. Танковые и мотострелковые подразделения прошли боевую подготовку: отработали огневые тренировки и упражнения контрольных стрельб, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

На танковой директрисе – специально оборудованном участке артиллерийского полигона – экипажи Т-72Б3 в составе танковой роты выполнили стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

МИРАС БАШАКОВ, командир танкового батальона: «На танковой директрисе проводим занятия с первой танковой ротой – как огневые тренировки, так и упражнения контрольных стрельб. На данном учебном месте мы выполняем практически третье упражнение контрольных стрельб по появляющимся движущимся целям как днём, так и ночью, в различных условиях».

Военнослужащие мотострелковых подразделений провели зачётные стрельбы по мишеням на расстоянии от 100 метров до 1 километра.

Чтобы приблизить обстановку к боевой, занятия на полигоне проходят днём и ночью при любой погоде. Для личного состава оборудованы пункты обогрева, где в перерывах между упражнениями можно согреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячий чай. Всего на полигоне задействовано более 500 военнослужащих и около 10 танков Т-72Б3.