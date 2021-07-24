Таранивший крейсер США у берегов Севастополя контр-адмирал Богдашин ушёл из жизни

На 70-м году в Москве ушёл из жизни контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин. В 1988 году он командовал сторожевым кораблём «Беззаветный», который у берегов Севастополя тараном вытеснил из территориальных вод Советского Союза американский крейсер «Йорктаун». Эту новость сообщило информационное агентство ТАСС. Скончался легендарный командир из-за последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится в начале следующей недели, похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Владимир Богдашин родился в Саратовской области, но учится поехал в Севастополь – в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, которое окончил в 1974 году. После продолжил обучение в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова. В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле «Николаев», командиром ракетного крейсера «Москва», заместителем начальника Центрального командного пункта Военно-морского флота России по боевому управлению. С 2007 года находился в запасе.