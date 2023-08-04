Описание приготовления:
Тархун, он же эстрагон, имеет очень сильный аромат и дает красивый зеленый цвет. Лимонад на его основе можно подавать не только родным, но и приготовить на праздничный стол. И добавлять в лимонад можно либо только лимоны или только лаймовый сок. При желании добавьте в кувшин лед, это добавит дополнительное охлаждение.
Основной ингредиент: Зелень / Эстрагон Блюдо: Напитки / Лимонад
Состав / Ингредиенты:
- Тархун (эстрагон свежий) 35 Грамм
- Лимон 1 Штука
- Лайм 1 Штука
- Вода 100 Миллилитров
- Сахар 80 Грамм
- Вода газированная 800 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
30 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тархун на газировке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тархуна на газировке.
В сотейник всыпьте сахар и влейте воду, варите все в течение 2 минут после закипания.
Тархун сполосните, стряхните воду и отделите листики от веточек. Выложите листики в сироп и доведите до кипения, снимите с огня. Закройте сотейник крышкой и оставьте настаиваться в течение двух часов.
Пробейте тархун с сиропом блендером до однородной массы.
Процедите массу через несколько слоев марли.
Из лимона и лайма выжмите сок. Перелейте сироп с тархуном в кувшин, добавьте сок из лимона и лайма. Влейте в кувшин газировку и подавайте.
Приятного употребления!