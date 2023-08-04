Описание приготовления:

Тархун, он же эстрагон, имеет очень сильный аромат и дает красивый зеленый цвет. Лимонад на его основе можно подавать не только родным, но и приготовить на праздничный стол. И добавлять в лимонад можно либо только лимоны или только лаймовый сок. При желании добавьте в кувшин лед, это добавит дополнительное охлаждение.

Основной ингредиент: Зелень / Эстрагон Блюдо: Напитки / Лимонад

Состав / Ингредиенты:

Тархун (эстрагон свежий) 35 Грамм

Лимон 1 Штука

Лайм 1 Штука

Вода 100 Миллилитров

Сахар 80 Грамм

Вода газированная 800 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

30 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тархун на газировке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тархуна на газировке.

В сотейник всыпьте сахар и влейте воду, варите все в течение 2 минут после закипания.

Тархун сполосните, стряхните воду и отделите листики от веточек. Выложите листики в сироп и доведите до кипения, снимите с огня. Закройте сотейник крышкой и оставьте настаиваться в течение двух часов.

Пробейте тархун с сиропом блендером до однородной массы.

Процедите массу через несколько слоев марли.

Из лимона и лайма выжмите сок. Перелейте сироп с тархуном в кувшин, добавьте сок из лимона и лайма. Влейте в кувшин газировку и подавайте.

Приятного употребления!