Описание приготовления:
Румяный тарт с грушей и камамбером можно подать к столу как с ароматным кофе, чаем, так и с бокалом охлажденного белого вина. Вы удивитесь, насколько просто и быстро можно приготовить изысканное французское блюдо!
Назначение: На полдник / На праздничный стол
Основной ингредиент: Фрукты / Молочные продукты / Сыр / Груша
Блюдо: Выпечка / Пироги / Тарты
География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Груша 1 Штука
- Камамбер 80 Грамм
- Яйцо куриное 1 Штука
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Соль 2 Щепотки
- Мука пшеничная 150 Грамм
- Мята 1-2 Штук (стебля для украшения)
Количество порций 4
Калорийность
285 ккал
Калорийность
8 г
Белки
16 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тарт с камамбером и грушей»
Подготовьте указанные ингредиенты. Грушу выбирайте не сочных сортов и не кислую на вкус.
В глубокой миске соедините куриное яйцо, соль и растительное масло без аромата. Аккуратно взбейте.
Вмешайте в массу пшеничную муку высшего сорта. Разрыхлитель не добавляйте, иначе песочная основа будет вздуваться при выпекании.
Сформируйте колобок песочного теста и накройте его пищевой пленкой. Оставьте на холоде в покое на 15-20 минут.
Затем извлеките тесто и распределите его по форме тонким слоем. Если любите песочный слой потолще, то придется вам сначала испечь саму основу, а потом выкладывать в нее начинку! Нарежьте камамбер ломтиками и выложите на тесто.
Грушу промойте в воде, нарежьте на четыре части и срежьте семенные блоки. Еще раз промойте мякоть и нарежьте ломтиками. Выложите на слой камамбера. Если вы любите заливки, то взбейте 1 куриное яйцо с 2 ст.л. сметаны и залейте середину тарта. Но вкусно и без заливки!
Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките тарт примерно 20 минут. Готовность выпечки определяйте по румяности основы из теста.
Слегка остудите выпечку, чтобы ее можно было аккуратно извлечь из формы. Затем извлеките и подайте к столу, украсив свежей мятой.