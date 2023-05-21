Тарт с камамбером и грушей

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Описание приготовления:

Румяный тарт с грушей и камамбером можно подать к столу как с ароматным кофе, чаем, так и с бокалом охлажденного белого вина. Вы удивитесь, насколько просто и быстро можно приготовить изысканное французское блюдо!

Назначение: На полдник / На праздничный стол
Основной ингредиент: Фрукты / Молочные продукты / Сыр / Груша
Блюдо: Выпечка / Пироги / Тарты
География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Груша 1 Штука
  • Камамбер 80 Грамм
  • Яйцо куриное 1 Штука
  • Масло растительное 50 Миллилитров
  • Соль 2 Щепотки
  • Мука пшеничная 150 Грамм
  • Мята 1-2 Штук (стебля для украшения)

Количество порций 4

Калорийность

285 ккал

Калорийность

8 г

Белки

16 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тарт с камамбером и грушей»

Тарт с камамбером и грушей

Подготовьте указанные ингредиенты. Грушу выбирайте не сочных сортов и не кислую на вкус.

Тарт с камамбером и грушей

В глубокой миске соедините куриное яйцо, соль и растительное масло без аромата. Аккуратно взбейте.

Тарт с камамбером и грушей

Вмешайте в массу пшеничную муку высшего сорта. Разрыхлитель не добавляйте, иначе песочная основа будет вздуваться при выпекании.

Тарт с камамбером и грушей

Сформируйте колобок песочного теста и накройте его пищевой пленкой. Оставьте на холоде в покое на 15-20 минут.

Тарт с камамбером и грушей

Затем извлеките тесто и распределите его по форме тонким слоем. Если любите песочный слой потолще, то придется вам сначала испечь саму основу, а потом выкладывать в нее начинку! Нарежьте камамбер ломтиками и выложите на тесто.

Тарт с камамбером и грушей

Грушу промойте в воде, нарежьте на четыре части и срежьте семенные блоки. Еще раз промойте мякоть и нарежьте ломтиками. Выложите на слой камамбера. Если вы любите заливки, то взбейте 1 куриное яйцо с 2 ст.л. сметаны и залейте середину тарта. Но вкусно и без заливки!

Тарт с камамбером и грушей

Разогрейте духовку до 180 градусов и запеките тарт примерно 20 минут. Готовность выпечки определяйте по румяности основы из теста.

Тарт с камамбером и грушей

Слегка остудите выпечку, чтобы ее можно было аккуратно извлечь из формы. Затем извлеките и подайте к столу, украсив свежей мятой.

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