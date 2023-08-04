Тартар – это яркая и знаменитая закуска, которую подают в каждом ресторане. Порадовать себя изысканным угощением можно и в домашних условиях. Для этого используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления холодной закуски с пошаговыми фотографиями.

Тартар из говядины — классический рецепт

Тартар из говядины – классический рецепт, который обязательно стоит приготовить в домашних условиях. Угощение выйдет очень вкусным, питательным и сочным. Для исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и близких!

Ингредиенты –+1 порц.

Говядина 350 гр.

Каперсы 1 ст.л. (или 1 соленый огурец)

Горчица французская 1 ч.л.

Горчица 1 ч.л. (Американской)

Яйцо куриное 1 шт

. 1 шт.

Лук красный ½ шт.

Вустерский соус 1 ч.л.

Цукини ¼ шт.

Масло растительное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Багет для подачи

Шаги 30 мин.

Тартар из говядины легко готовится в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты. Очищаем говядину от лишнего жира и пленок. Мясной продукт мелко рубим острым ножом. Измельчаем каперсы и красный репчатый лук. В глубокой миске соединяем измельченную говядину и два вида горчицы. Сюда же разбиваем куриный желток. Добавляем соль и перец. Снова вымешиваем. Отправляем в заготовку лук, каперсы и вустерский соус. Перемешиваем. Очищаем цукини и режем его тонкими пластинками. Пластинки цукини дополняем лимонным соком, цедрой и растительным маслом. С помощью сервировочного кольца выкладываем мясную заготовку на тарелку. Украшаем заготовку ломтиками цукини. Тартар из говядины по классическому рецепту готов. Подавайте к столу с поджаренным на сухой сковороде багетом и угощайтесь!

Классический тартар из лосося

Классический тартар из лосося – яркая и вкусная идея для вашего праздничного стола или интересного перекуса. Такая закуска выходит невероятно питательной и аппетитной. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки. Никто не сможет устоять.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Лосось – 200 гр.

Авокадо – 150 гр.

Лук репчатый красный – 30 гр.

Огурец свежий – 70 гр.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Лимон – 0,5 шт.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем любую рыбу из отряда лососевых. Очищаем ее от кожуры и косточек, затем мелко рубим ножом.

Шаг 2. Очищаем авокадо и также мелко рубим его ножом.

Шаг 3. Измельчаем лук и очищенный от кожуры огурец.

Шаг 4. Соединяем подготовленные рыбу, огурец и лук в общей миске.

Шаг 5. Для заправки вымешиваем оливковое масло, лимонный сок и черный молотый перец.

Шаг 6. Отдельно заправляем заготовку с рыбой и массу из авокадо.

Шаг 7. На тарелку для подачи выкладываем авокадо с помощью сервировочного кольца.

Шаг 8. Прижимаем слой авокадо крышкой.

Шаг 9. Выкладываем массу из рыбы. Убираем кольцо.

Шаг 10. Классический тартар из лосося готов. Украшайте по вкусу и подавайте к столу!

Тартар из мраморной говядины

Тартар из мраморной говядины – это яркая ресторанная закуска, которую каждый может приготовить в домашних условиях. Подавайте ее к праздничному столу или особому ужину. Для простого и быстрого приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Говядина мраморная – 400 гр.

Яйцо перепелиное – 4 шт.

Каперсы – 1 ч.л.

Лук репчатый красный – 1 шт.

Соус табаско – 1 ч.л.

Горчица зернистая – 1 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Уксус бальзамический – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мраморную говядину очищаем от пленок, промываем, обсушиваем и убираем на 30 минут в морозильную камеру.

Шаг 2. Нарезаем подмороженное мясо мелкими кубиками.

Шаг 3. Измельчаем каперсы и очищенный лук.

Шаг 4. Смешиваем говядину, лук, каперсы, оливковое масло, два перепелиных яйца, уксус, табаско, горчицу, соль и молотый перец. Тщательно перемешиваем.

Шаг 5. С помощью сервировочного кольца выкладываем заготовки на тарелки.

Шаг 6. Сверху аккуратно на каждую порцию выкладываем сырое перепелиное яйцо.

Шаг 7. Тартар из мраморной говядины готов. Подавайте к столу!

Домашний тартар из говядины с пармезаном

Домашний тартар из говядины с пармезаном – оригинальная идея для ваших праздничных закусок. Угощение выйдет очень вкусным, питательным и сочным. Для исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 100 гр.

Корнишоны – 3 шт.

Помидоры черри – 3 шт.

Лук репчатый красный – 0,5 шт.

Сыр пармезан – 3 ломтика.

Соус вустерский – 0,5 ст.л.

Горчица дижонская – 0,5 ст.л.

Масло оливковое – 0,5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Гренка хлебная – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слегка подмораживаем говяжью вырезку и мелко рубим ее ножом.

Шаг 2. Измельчаем корнишоны.

Шаг 3. Также мелко нарезаем лук и помидоры черри.

Шаг 4. В глубокой миске соединяем говядину, корнишоны, лук, соус, горчицу, оливковое масло, соль и перец. Тщательно вымешиваем.

Шаг 5. Выкладываем заготовку на тарелку с помощью сервировочного кольца. Прижимаем ровным слоем.

Шаг 6. Дополняем заготовку гренкой и помидорами. Перед подачей кладем тонкие ломтики пармезана.

Шаг 7. Домашний тартар из говядины с пармезаном готов. Можно угощаться!

Тартар из лосося с авокадо

Тартар из лосося с авокадо выходит невероятно вкусным и аппетитным. Такое угощение ярко разнообразит ваше праздничное меню и никого не оставит равнодушным. Приготовить закуску несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Филе лосося – 70 гр.

Авокадо – 0,5 шт.

Лук-шалот – 1 шт.

Соус соевый терияки – 1,5 ч.л.

Масло оливковое – 1 ч.л.

Горчица французская – 1,5 ч.л.

Хлеб тостерный – 4 ломтика.

Рукола – для украшения.

Соль – 1 щепотка.

Смесь перцев – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты для тартара.

Шаг 2. Филе лосося рубим мелкими кубиками. Лучше всего это делать крупным острым ножом.

Шаг 3. Такими же мелкими кубиками разделываем авокадо.

Шаг 4. Измельчаем лук-шалот.

Шаг 5. Все подготовленные продукты соединяем в общей миске.

Шаг 6. Солим, перчим, дополняем оливковым маслом, соусом терияки и французской горчицей. Перемешиваем.

Шаг 7. Выкладываем полученную массу на тарелку с помощью сервировочного кольца.

Шаг 8. Тартар из лосося с авокадо готов. Подавайте к столу с ломтиками подсушенного хлеба и руколой.

Тартар из тунца

Тартар из тунца – это оригинальная и вкусная ресторанная закуска, которую каждый сможет приготовить в домашних условиях. Подавайте ее к праздничному столу или особому ужину. Для простого и быстрого приготовления своими руками используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Тунец – 150 гр.

Лук-шалот – 6 гр.

Кунжут черный – 2 гр.

Сок лимонный – 3 мл.

Соус вустерский – 1 гр.

Масло оливковое – 12 мл.

Соль морская – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Для грибов маринованных:

Грибы шампиньоны – 55 гр.

Перец болгарский желтый – 18 гр.

Перец болгарский красный – 18 гр.

Масло оливковое – 7 мл.

Уксус бальзамический – 7 мл.

Соус соевый – 6 мл.

Мед цветочный – 5 гр.

Соль морская – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Для микс-салата:

Лола-росса – 5 гр.

Фризе – 5 гр.

Рукола – 5 гр.

Масло оливковое – 5 мл.

Дополнительно:

Помидоры – 42 гр.

Крем бальзамический – 30 гр.

Каперсы – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим продукты для заготовки тартара из тунца.

Шаг 2. Поливаем свежего тунца чуть теплой водой, обсушиваем салфеткой и затем мелко рубим ножом. Так же измельчаем лук.

Шаг 3. Вымешиваем тунец с луком, солью, смесью перцев, соусом, оливковым маслом, лимонным соком и кунжутом. Убираем на 15 минут в холодильник.

Шаг 4. Дальше подготовим ингредиенты для маринования грибов.

Шаг 5. Тонкой соломкой режем сладкие перцы и грибы. Затем перемешиваем продукты с маслом, уксусом, соевым соусом, медом, солью и смесью перцев. Убираем в холодильник на 10 минут.

Шаг 6. Подготовим продукты для микс-салата.

Шаг 7. Мелко рвем салатные листки, с руколы удаляем стебли. Вымешиваем ингредиенты с оливковым маслом.

Шаг 8. По центру тарелки раскладываем тонкие ломтики помидоров. На них кладем сервировочное кольцо.

Шаг 9. Выкладываем в кольцо заготовку из тунца, а затем отжатые от маринада грибы.

Шаг 10. Сверху выкладываем салатный микс.

Шаг 11. Аккуратно убираем сервировочное кольцо. Украшаем холодную закуску бальзамическим кремом и каперсами.

Шаг 12. Тартар из тунца готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Тартар с каперсами

Тартар с каперсами отличается насыщенным вкусом и аппетитным внешним видом. Питательная закуска никого не оставит равнодушным и точно разнообразит ваше меню. Приготовить угощение несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе лосося – 150 гр.

Каперсы – 30 гр.

Лук-шалот – 1 шт.

Соус соевый – 2 ст.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Лимон – 1 долька.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем подходящий кусочек лосося, разделяем его на тонкие ломтики.

Шаг 2. Рыбу мелко рубим ножом.

Шаг 3. Так же поступаем с каперсами.

Шаг 4. Соединяем рыбу и каперсы в глубокой миске.

Шаг 5. Дополняем продукты измельченным луком-шалот.

Шаг 6. Поливаем соевым соусом, оливковым маслом и лимонным соком. Солим и перчим, перемешиваем.

Шаг 7. Тартар с каперсами готов. Подавайте к столу с подсушенными ломтиками хлеба!

Тартар из креветок

Тартар из креветок порадует интересным вкусом, питательностью и несложным кулинарным процессом. Такое угощение подойдет для праздничного стола или фуршета. Для приготовления в домашних условиях обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Креветка – 4 шт.

Авокадо – 50 гр.

Лук-шалот – 0,5 шт.

Зелень – 1 ст.л.

Сок лимонный – по вкусу.

Масло оливковое – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук, мелко рубим его ножом, солим и поливаем лимонным соком.

Шаг 2. Мелко рубим предварительно промытую и обсушенную зелень.

Шаг 3. Измельчаем крупные отварные креветки.

Шаг 4. Также измельчаем очищенный авокадо.

Шаг 5. Все подготовленные ингредиенты соединяем вместе.

Шаг 6. Посыпаем заготовку черным молотым перцем и поливаем оливковым маслом. Перемешиваем.

Шаг 7. Тартар из креветок готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Тартар по-французски

Тартар по-французски – это знаменитая ресторанная закуска, которую каждый сможет приготовить в домашних условиях. Угощение порадует насыщенным вкусом и привлекательной подачей. Для исполнения используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 200 гр.

Лук репчатый – ¼ шт.

Каперсы – 1 ст.л.

Лук зеленый – 10 гр.

Помидоры вяленые – 2 шт.

Горчица – 1 ч.л.

Сок лимонный – 2 ч.л.

Желтки перепелиных яиц – 4 шт.

Соус табаско – 1 капля.

Перец чили – 1 шт.

Соль – 2 щепотки.

Масло оливковое – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные ингредиенты. Главное выбрать качественный свежий кусок мяса.

Шаг 2. Говяжью вырезку мелко рубим ножом.

Шаг 3. Дополняем мясо измельченным репчатым луком и зеленым, измельченными каперсами, чили и вялеными помидорами. Добавляем соль, соус табаско, лимонный сок, и горчицу.

Шаг 4. Тщательно вымешиваем массу и выкладываем ее на тарелку с помощью сервировочного кольца. Делаем небольшое углубление и вливаем оливковое масло.

Шаг 5. Разбиваем сюда оставшиеся желтки яиц. Дополняем зеленым луком.

Шаг 6. Аккуратно убираем сервировочное кольцо и украшаем закуску по своему вкусу.

Шаг 7. Тартар по-французски готов. Угощайтесь!

Тартар из говядины с яйцом

Тартар из говядины с яйцом отличается интересным вкусом и яркой подачей. Отличное решение для ваших праздников и особых вечеров. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Ваши близкие и гости будут приятно удивлены.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 1

Ингредиенты:

Вырезка говяжья – 200 гр.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Лук-шалот/репчатый лук – 1 шт.

Корнишоны – 3 шт.

Каперсы – 1 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Соус вустерский – 1 ч.л.

Табаско – 0,5 ч.л.

Желток сырой – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбираем говядину высокого качества и мелко рубим ее ножом. Можно использовать мясорубку.

Шаг 2. Дополняем говядину измельченным луком и корнишонами.

Шаг 3. Сюда же отправляем измельченные каперсы и горчицу. Можно использовать нескольких видов.

Шаг 4. Поливаем вустерским соусом, табаско и оливковым маслом. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 5. Хорошенько вымешиваем заготовку и выкладываем на тарелку с помощью сервировочного кольца.

Шаг 6. Делаем на поверхности заготовки небольшой углубление и разбиваем сюда куриный желток. Белок не используем.

Шаг 7. Тартар из говядины с яйцом готов. Подавайте к столу и угощайтесь!