«Татьянин мыс», «Избушку рыбака» и другие объекты изымают в пользу Севастополя

Фото: Яндекс.Карты

Два кафе, «Татьянин мыс» и «Избушка рыбака», а также ряд других объектов изымают в пользу города в связи со строительством яхтенной марины в Балаклаве. Список опубликован на новостном портале ForPost со ссылкой на сайт Правительства города.

ПО ТЕМЕ: Перекроют два пляжа и снесут самострой – с чего начнётся создание Балаклавской марины

Сотрудникам Департамента по имущественным и земельным отношениям предписано в течение 10 дней уведомить всех собственников о судьбе их участков и недвижимости. В том случае, если контактные данные людей Правительству города неизвестны, они считаются уведомленными с момента опубликования распоряжения губернатора на официальном сайте исполнительного органа власти.

В тексте распоряжения отмечено, что подготовка к изъятию должна быть полностью завершена не позднее 9 января. В том числе нужно направить для подписания собственникам проекты соглашений об изъятии их собственности. Как чиновники будут действовать в случае, если контакты собственника неизвестны, в распоряжении не уточняется. Контролировать исполнение будет заместитель губернатора Николай Гордюшин, который с недавних пор курирует ДИЗО.

Вот список всех объектов и участков, которые изымают:

г. Севастополь, наб. Назукина, 41 (земельные участки, образуемые путем раздела земельного участка с кадастровым номером 91:01:001008:37).

г. Севастополь, набережная Назукина, д. 41/1, причал № 1, 35 (кадастровый номер 91:01:001008:205).

г. Севастополь, набережная Назукина, д. 41/1, причал № 2, 36 (кадастровый номер 91:01:001008:203).

г. Севастополь, набережная Назукина, д. 41/1, причал № 3, 37 (кадастровый номер 91:01:001008:204).

г. Севастополь, наб. Таврическая, 4, земельный участок с кадастровым номером 91:01:001007:1168).

г. Севастополь, наб. Таврическая, д. 4 , нежилое здание (здание морской насосной) с кадастровым номером 91:01:001005:72.

г. Севастополь, набережная Назукина, 8, земельный участок с кадастровым номером 91:01:001008:1118).

г. Севастополь, наб. Назукина, 8, кафе-бар «Татьянин мыс» с кадастровым номером 91:01:001008:191).

г. Севастополь, земельный участок с кадастровым номером 91:01:001008:218.

г. Севастополь, набережная Назукина, №33 нежилое здание (здание кафе) с кадастровым номером 91:01:001008:1398.

г. Севастополь, площадь 1-го Мая, 6, земельный участок с кадастровым номером 91:01:001007:52).

г. Севастополь, пл. 1-го Мая, д. 6 (лит. «Б», «61», «63») нежилое здание с кадастровым номером 91:01:001008:166.

г. Севастополь, пл. 1-го Мая, д. 6, помещение бара, лит. Б1 нежилое помещение с кадастровым номером 91:01:001008:1036.