Тают во рту: рецепт нежных блинчиков со сметаной и джемом

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Такие блинчики можно подавать со сметаной, вареньем и даже сгущенкой.

Тонкие, мягкие и вкусные блинчики никогда долго не залежатся на столе, поскольку их одинаково любят как дети, так и взрослые. Предлагаем вам приготовить блинчики по рецепту из кулинарного блоге «Рецепты каждый день».

Блинчики со сметаной и джемом

Ингредиенты:

Для теста:

  • молоко – 500 мл;
  • яйцо – 2 шт;
  • кипяток – 150 мл;
  • растительное масло – 2 ст. л;
  • сахар – 2 ст. л;
  • разрыхлитель – 1 ч. л;
  • соль – щепотка;
  • мука – 220 гр.

Для подачи:

  • сметана – 100 гр;
  • джем – 100 гр.

В глубокую миску влить молоко, добавить туда яйца, соль, сахар и перемешать, пока соль и сахар не растворятся. Затем туда же аккуратно ввести просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и хорошо перемешать, чтобы масса была равномерной и без комочков.

Далее в миску влить кипяток, растительное масло и снова все хорошо перемешать. Тесто получится довольно редким.

Жарить блинчики необходимо на раскаленной сухой сковороде до золотистого цвета с двух сторон.

Подавать к столу блинчики необходимо со сметаной и вареньем. При желании можно использовать сгущенку.

Ранее Фокус писал, как приготовить заварное дрожжевое тесто для пирожков.

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