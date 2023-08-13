Описание приготовления:
Готовятся такие тефтели очень просто. Нежный фарш в густой, кремовой подливе из сметаны и томатной пасты добавляют свой особый вкус этому блюду.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Тефтели
Состав / Ингредиенты:
- Фарш мясной 500 Грамм (смешанный)
- Лук репчатый 1 Штука
- Рис отваренный 100 Грамм
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Сметанa 2 Ст. ложки
- Мука пшеничная 3 Ст. ложки
- Яйцo 1 Штука
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
232 ккал
Калорийность
12 г
Белки
16 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тефтели с рисом как в детском саду»
Подготовьте ингредиенты для приготовления тефтелей как в детском саду.
Пропустите фарш с луком через мясорубку. Добавьте отварной рис.
В миску с фаршем и рисом разбейте яйцо. Посолите по вкусу
Очень тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.
Из фарша сформируйте тефтели. Обваляйте их в муке и выложите на горячую сковороду с подсолнечным маслом.
Обжарьте тефтели с обеих сторон до румяной корочки.
Томатную пасту разведите в 150 мл. воды. Налейте в сковороду. Накройте её крышкой и тушите тефтели 10 минут на небольшом огне.
1 столовую ложку муки разведите со сметаной в стакане теплой воды. Хорошо перемешайте, комочков не должно быть. Влейте эту смесь в сковороду с тефтелями.
Снова накройте сковороду крышкой и тушите тефтели еще 5-7 минут до готовности.
Тефтели с рисом как в детском саду готовы. Подавайте с любым гарниром.