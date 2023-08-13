Описание приготовления:

Готовятся такие тефтели очень просто. Нежный фарш в густой, кремовой подливе из сметаны и томатной пасты добавляют свой особый вкус этому блюду.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Тефтели

Состав / Ингредиенты:

Фарш мясной 500 Грамм (смешанный)

Лук репчатый 1 Штука

Рис отваренный 100 Грамм

Томатная паста 1 Ст. ложка

Сметанa 2 Ст. ложки

Мука пшеничная 3 Ст. ложки

Яйцo 1 Штука

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

232 ккал

Калорийность

12 г

Белки

16 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тефтели с рисом как в детском саду»

Подготовьте ингредиенты для приготовления тефтелей как в детском саду.

Пропустите фарш с луком через мясорубку. Добавьте отварной рис.

В миску с фаршем и рисом разбейте яйцо. Посолите по вкусу

Очень тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.

Из фарша сформируйте тефтели. Обваляйте их в муке и выложите на горячую сковороду с подсолнечным маслом.

Обжарьте тефтели с обеих сторон до румяной корочки.

Томатную пасту разведите в 150 мл. воды. Налейте в сковороду. Накройте её крышкой и тушите тефтели 10 минут на небольшом огне.

1 столовую ложку муки разведите со сметаной в стакане теплой воды. Хорошо перемешайте, комочков не должно быть. Влейте эту смесь в сковороду с тефтелями.

Снова накройте сковороду крышкой и тушите тефтели еще 5-7 минут до готовности.

Тефтели с рисом как в детском саду готовы. Подавайте с любым гарниром.