Тефтели с рисом как в детском саду

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Описание приготовления:

Готовятся такие тефтели очень просто. Нежный фарш в густой, кремовой подливе из сметаны и томатной пасты добавляют свой особый вкус этому блюду.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда / Тефтели

Состав / Ингредиенты:

  • Фарш мясной 500 Грамм (смешанный)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Рис отваренный 100 Грамм
  • Томатная паста 1 Ст. ложка
  • Сметанa 2 Ст. ложки
  • Мука пшеничная 3 Ст. ложки
  • Яйцo 1 Штука
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Соль По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

232 ккал

Калорийность

12 г

Белки

16 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тефтели с рисом как в детском саду»

Тефтели с рисом как в детском саду

Подготовьте ингредиенты для приготовления тефтелей как в детском саду.

Тефтели с рисом как в детском саду

Пропустите фарш с луком через мясорубку. Добавьте отварной рис.

Тефтели с рисом как в детском саду

В миску с фаршем и рисом разбейте яйцо. Посолите по вкусу

Тефтели с рисом как в детском саду

Очень тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.

Тефтели с рисом как в детском саду

Из фарша сформируйте тефтели. Обваляйте их в муке и выложите на горячую сковороду с подсолнечным маслом.

Тефтели с рисом как в детском саду

Обжарьте тефтели с обеих сторон до румяной корочки.

Тефтели с рисом как в детском саду

Томатную пасту разведите в 150 мл. воды. Налейте в сковороду. Накройте её крышкой и тушите тефтели 10 минут на небольшом огне.

Тефтели с рисом как в детском саду

1 столовую ложку муки разведите со сметаной в стакане теплой воды. Хорошо перемешайте, комочков не должно быть. Влейте эту смесь в сковороду с тефтелями.

Тефтели с рисом как в детском саду

Снова накройте сковороду крышкой и тушите тефтели еще 5-7 минут до готовности.

Тефтели с рисом как в детском саду

Тефтели с рисом как в детском саду готовы. Подавайте с любым гарниром.

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