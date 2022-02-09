Оформление ипотеки, сделки с недвижимостью и перепланировка жилья – все процедуры требуют подготовить основательный пакет документации. Поэтажный план и экспликация содержат техническую информацию об объекте. Они в таких ситуациях необходимы. Когда строительство жилого здания завершено, проводится первичная инвентаризация. Цель обследования – расчет площадей внутренних помещений. Размеры устанавливаются на основании фактических измерений, а проектная документация не используется.

Инвентарному учету также подлежат объекты после перепланировки и при регистрации в органах юстиции. Работы проводит одна из организаций: БТИ или Ростехинвентаризация. При первичной инвентаризации без выезда техника БТИ не обойтись. В начале проведения работ определяется точное местоположение здания и вид правообладания. Этапы исследования:

Обмерные работы натурным методом. Выполнение обмерных чертежей и схем. Общая и детальная характеристика объекта.

Полученные сведения заносятся в технический паспорт на квартиру в Киеве. Также в нем описываются признаки здания по качеству, количеству и эксплуатационным свойствам:

количество объектов;

площади помещений жилого и нежилого типа;

этажность;

наличие техпомещений,

подвалов и чердаков.

В БТИ формируется инвентарное дело жилого объекта и присваивается реестровый номер. Документ хранится в бюро вплоть до демонтажа здания. Поэтажный план – это один из разделов техпаспорта, графическое изображение квартир, расположенных на заданном уровне. Чертеж отображает разметку проемов, коммуникаций и стен. Документ сопровождает все операции с недвижимостью:

Регистрацию права собственности; Оформление приватизации; Нотариальные действия: дарственную, наследство и завещание; Договоры мены и купли-продажи, банковскую ипотеку; Изменение целевого использования помещения (переоборудование жилья под коммерческие цели: магазин цветов или мини-кофейню).

Графическое изображение с точным метражом комнат необходимо для дизайнера, чтобы создать эскизы гармоничных интерьеров, для архитектора, чтобы подготовить проект и безопасную перепланировку. Экспликацией квартиры называют дополнение технического паспорта. Это план объекта, в котором дается небольшое описание дома, а также характеризуются внутренние помещения. Методы и качество обмеров, а также оформление чертежей и схем регламентированы сводами правил и госстандартами.