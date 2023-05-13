Технолог назвал главную ошибку при хранении растительного масла

Технолог Дмитрий Быстров предупредил, что при неправильном хранении растительное масло теряет всю свою пользу.

По словам эксперта, чаще всего хозяйки держат растительное масло у плиты, так как это упрощает процесс приготовления и делает его более удобным. Однако такое хранение может привести к быстрой порче продукта.

Технолог пояснил, что на свету растительное масло быстро окисляется, что приводит к потере полезных свойств.

«То же самое происходит, если в помещении слишком высокая температура. Поэтому даже на полке в магазине лучше брать ту бутылку, что стоит как можно дальше от края», — посоветовал эксперт.

Дмитрий Быстров порекомендовал хранить бутылку растительного масла в шкафу, в темном и прохладном месте, пока она закрыта. После того, как бутылка будет вскрыта, ее следует переместить в холодильник.

Однако исключением считается оливковое масло: его лучше не хранить в холодильнике, так как вкус продукта портится на холоде.

Важно при покупке нерафинированного масла холодного отжима выбирать темную бутылку, так как на свету оно потеряет свои полезные вещества, а упаковка защитит его от этого, сообщает «Доктор Питер».

Часто причиной порчи продукта является не истечение срока годности, а неправильное хранение. Ранее редакция «Едим Дома» рассказывала, как организовать дома хранение других часто используемых продуктов, чтобы они не испортились.