Технолог рассказала, каким должен быть качественный соевый соус

Руководитель управления производства и технологий Людмила Румянцева рассказала, на что обратить внимание перед покупкой соевого соуса.

По словам эксперта, важно внимательное читать состав продукта перед покупкой, ведь качественный соевый соус состоит только из четырех ингредиентов: это вода, соевые бобы, пшеница и соль.

Консерванты, красители и усилители вкуса считаются компонентами химического соуса, которые могут не только испортить блюдо, но и принести вред организму. О том, что соус ненатуральный, можно судить по его вкусу.

«Если вы попробуете соевый соус и почувствуете резкий, горький вкус, неприятное послевкусие, или же соус будет слишком соленый — это не настоящий соус, скорее всего с добавлением большого количества химии», — пояснила специалист.

В беседе с изданием «Газета.ру» Людмила Румянцева отметила, что запах ненатурального соуса резкий и неприятный.

«Если же вкус у соуса вам нравится, он немного сладковатый, есть приятное послевкусие, это признак натурального соевого соуса. Также у оригинального соевого соуса вы почувствуете сладковатый и приятный аромат», — отметила эксперт.

Специалист порекомендовала покупать соевый соус в стеклянных бутылках, так как в такой емкости он меньше подвержен изменениям при транспортировке.

Подробнее о том, как применять соевый соус в кулинарии, читайте в нашей статье.