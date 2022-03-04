Технологические продукты СберМедИИ расширяют диагностические возможности искусственного интеллекта

Диагностика с ТОП-3: быстро, точно, наглядно

Верно поставленный диагноз — отправная точка, определяющая эффективность дальнейшей врачебной тактики. Умный помощник врача «ТОП-3» в составе MDDC позволяет сузить круг поиска: среди 256 групп возможных заболеваний сервис выбирает три наиболее вероятных диагноза3.

Алгоритм работы ТОП-33:

В качестве входных данных специалист может использовать сведения электронной медицинской карты пациента. Если приём первичный, то система позволяет начать работу, опираясь на собранный анамнез.

Нейросеть сравнивает загруженные данные с обширной базой — это аналогичные анамнезы, для которых уже верифицирован диагноз. В ходе анализа ИИ обнаруживает сходные клинические закономерности, которые могут стать важным ключом к состоянию пациента.

Результат работы сервиса «ТОП-3» — список из трёх наиболее вероятных диагнозов — соответствует требованиям Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Система выводит корректную словесную форму и буквенно-цифровой код заболевания. Это упрощает правильную формулировку диагноза и обеспечивает её соответствие нормативным документам.

ТОП-3 предоставляет врачу выбор: согласиться с одним из предложенных диагнозов или вынести собственное заключение. Оперативная информационная поддержка помогает снизить нагрузку на врачебный персонал и сэкономить время при приёме пациента3.