Технология производства, достоинства и монтаж металлочерепицы

Перед тем, как приступать к монтажу металлочерепицы, купленной в магазине https://loveks.com.ua/krovelnye-materialy/metalocherepitsa/, нужно убедиться в том, что поверхность кровли ровная. Также проверяют форму сторон крыши, они должны соответствовать прямоугольнику. Для этого измеряют длины диагоналей, если они не совпадают, значит крыша имеет перекос. Его желательно устранить, если по каком-то причинам сделать это не удается это нужно учитывать при укладке металлочерепицы. При этом нижний край металлочерепицы должен совпадать с краем обрешетки. Для укладки кровельного профлиста потребуются следующие инструменты:

приспособление для резки металла: специальные ножницы или ножовка, дисковая пила со специальным диском и др.;

шуруповерт;

молоток;

длинная ровная рейка:

рулетка;

маркер.

При резке металлочерепицы нельзя использовать «болгарку», так как в процессе работы этим приспособлением металл нагревается, и происходит разрушение всех защитных слоев профлиста.

Крепить кровельное покрытие лучше специальными, предназначенными именно для этих целей, саморезами. В этом случае крепеж прослужит столько же сколько и само покрытие.

До того, как начнется процесс крепления полотна, укладывают утеплитель. Лучше для этого выбирать универсальный материал, обладающий одновременно и звуко- и теплоизоляционными свойствами. Также он должен быть по возможности не горючим. После этого кладут слой гидроизоляции и уже затем металлочерепицу. Начинать работу можно от любого торца, главное, чтобы листы ложились внахлест, что исключит возможность попадания влаги в подкровельное пространство. Доверить эту работу лучше профессионалам. Они смогут надежно и ровно прикрепить материал и не допустят случайных повреждений защитного слоя профлиста, особенно если используется материал недостаточно высокого качества.

На сегодняшний день самым качественным материалом считается металлочерепица финского производства. Благодаря особой технологии качество защитного покрытия финского профлиста находится на более высоком уровне. А сам металл одновременно обладает повышенной жесткостью, что является необходимым качеством для работ на крыше, и в то же время он достаточно мягкий, что улучшает качество профилирования. Чтобы добиться нужного результата при производстве финского профлиста строго следуют технологии. Кроме того, у этого материала отсутствуют какие-либо отслоения. Форма листов финской металлочерепицы, даже из разных партий, будет всегда одинаковой.