Телеведущий Малоземов сообщил, что кофе навынос вредит сбалансированному питанию

Автор и ведущий передачи «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, что кофе навынос может плохо повлиять на пищевое поведение.

Он сообщил, что увлечение кофе в одноразовом стаканчике может подталкивать человека к незапланированным перекусам.

Специалист отметил, что культура употребления купленного навынос кофе не соответствует принципам здорового и сбалансированного питания. В частности, по словам ведущего, у многих людей выделяется желудочный сок на употребление этого напитка.

Он объяснил, что, если выпить кофе между завтраком и обедом, то можно ощутить голод, что не позволит удержаться от перекуса, который в свою очередь «вряд ли окажется здоровым».

Помимо этого в кофейных напитках, продаваемых в таком формате, зачастую содержится избыточное количество сахара, а злоупотребление сладким негативно отражается на здоровье и фигуре.

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Малоземов указал на то, что обычно кофе навынос продают в одноразовых стаканчиках с пластиковыми крышками. Согласно исследованиям, в таких напитках содержится большое количество микрочастиц пластика. По словам ведущего, потенциально воздействие этих элементов на организм человека может оказаться опасным.

Лучше всего пить кофе из обычной посуды и после основного приема пищи, добавляя в напиток минимальное количество сахара.

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