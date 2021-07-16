Телевизоры нового поколения: преимущества в работе, особенности выбора, где купить

На протяжении многих лет телевизоры являются неотъемлемой частью жизни многих людей. Даже в век современных технологий они продолжают оставаться главным источником информации, выполняют образовательную, культурно-просветительскую, воспитательную функции.

Если раньше телевизор использовался исключительно для просмотра передач или фильмов, сегодня его функциональные возможности значительно расширились.

Особенности телевизоров нового поколения

К преимуществам современных моделей относятся:

возможность подключения к интернету;

интеграция социальных сетей в удобном формате;

подключение камеры для общения с друзьями и родственниками при помощи медиа-связи;

подключение медиаплеера для просмотра фильмов и видео.

Внедрение технологии Smart TV в современные телевизоры позволило без проблем воспроизводить видео с крупнейших видеоресурсов всемирной сети, а также поддерживать установку дополнительных программ и приложений.

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Если вы решили купить телевизор, подходить к этому решению нужно ответственно, поскольку такая техника приобретается на несколько лет, от нее ждут качественной бесперебойной работы.

Критерии выбора телевизора

При покупке изделия обращают внимание на следующие показатели:

размеры разрешения экрана – сегодня телевизоры покупают для установки в спальне, кухне, большом зале, поэтому нужно заранее знать нужные параметры;

технология матрицы – LED, OLED, QLED, каждая из них имеет преимущества и недостатки, но наиболее современной считается технология OLED, основанная на органических светодиодах;

тип подсветки;

уровень яркости и контрастности изображения на экране;

спектр цветопередачи;

тип операционной системы;

разъемы и беспроводные стандарты;

качество звука динамиков;

уровень удобства пульта управления;

наличие дополнительных функций, расширяющих функционал модели.

Один из важных критериев выбора – это диагональ экрана. Чем больше диагональ дисплея, тем выше цена оборудования. Но в данном случае принцип «чем больше, тем лучше» не оправдывает себя, особенно для пользователей, проживающих в квартирах стандартных размеров. Оптимальный размер диагонали входит в диапазон 32-43 дюйма.

Важный критерий выбора – уровень потребления электроэнергии.

Выбор телевизора, соответствующего перечисленным параметрам, обеспечивает качественное четкое изображение на экране и защиту глаз от повышенной нагрузки.