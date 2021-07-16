Телевизоры нового поколения: преимущества в работе, особенности выбора, где купить

На протяжении многих лет телевизоры являются неотъемлемой частью жизни многих людей. Даже в век современных технологий они продолжают оставаться главным источником информации, выполняют образовательную, культурно-просветительскую, воспитательную функции.
Если раньше телевизор использовался исключительно для просмотра передач или фильмов, сегодня его функциональные возможности значительно расширились.
Особенности телевизоров нового поколения
К преимуществам современных моделей относятся:
- возможность подключения к интернету;
- интеграция социальных сетей в удобном формате;
- подключение камеры для общения с друзьями и родственниками при помощи медиа-связи;
- подключение медиаплеера для просмотра фильмов и видео.
Внедрение технологии Smart TV в современные телевизоры позволило без проблем воспроизводить видео с крупнейших видеоресурсов всемирной сети, а также поддерживать установку дополнительных программ и приложений.
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Если вы решили купить телевизор, подходить к этому решению нужно ответственно, поскольку такая техника приобретается на несколько лет, от нее ждут качественной бесперебойной работы.
Критерии выбора телевизора
При покупке изделия обращают внимание на следующие показатели:
- размеры разрешения экрана – сегодня телевизоры покупают для установки в спальне, кухне, большом зале, поэтому нужно заранее знать нужные параметры;
- технология матрицы – LED, OLED, QLED, каждая из них имеет преимущества и недостатки, но наиболее современной считается технология OLED, основанная на органических светодиодах;
- тип подсветки;
- уровень яркости и контрастности изображения на экране;
- спектр цветопередачи;
- тип операционной системы;
- разъемы и беспроводные стандарты;
- качество звука динамиков;
- уровень удобства пульта управления;
- наличие дополнительных функций, расширяющих функционал модели.
Один из важных критериев выбора – это диагональ экрана. Чем больше диагональ дисплея, тем выше цена оборудования. Но в данном случае принцип «чем больше, тем лучше» не оправдывает себя, особенно для пользователей, проживающих в квартирах стандартных размеров. Оптимальный размер диагонали входит в диапазон 32-43 дюйма.
Важный критерий выбора – уровень потребления электроэнергии.
Выбор телевизора, соответствующего перечисленным параметрам, обеспечивает качественное четкое изображение на экране и защиту глаз от повышенной нагрузки.