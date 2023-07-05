Описание приготовления:

Это уникальное блюдо обязательно понравится мужчинам, они обожают мясо под винным соусом! Удивите их кулинарным шедевром, подавая его горячим на обед или на ужин. Не забывайте про специи и пряности, они придадут блюду яркий вкус.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Говядина

Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Телятина 400 Грамм (щечки)

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Вино красное 250 Миллилитров

Вода 200 Миллилитров

Масло подсолнечное 2 Ст. ложки (или оливковое)

Соль 3 Щепотки

Лаврвый лист 2-3 Штук

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

0 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Телячьи щёчки томлённые в красном вине»

Подготовьте указанные ингредиенты. Телячьи щечки приобретите очищенными в супермаркете или на кости в мясном отделе, на рынке. Если приобретаете на кости, то вам нужно будет срезать мясо самим. Овощи очистите от кожуры и промойте в воде.

Телячьи щечки пронизаны жилами, но это только на первый взгляд. На самом деле это не жилы, а сальные прожилки, которые при длительном тушении подарят мясу сочность и бархатистый вкус. Поэтому их не вырезайте. Нарежьте щечки порционными кусочками и промойте.

Влейте в ковш или казан растительное масло, выложите нарезанное мясо, всыпьте соль, молотый черный перец и лавровые листья.

Нарежьте морковь и лук мелкими кубиками и добавьте в емкость. По желанию можно дополнить овощи нарезанным корневым или стеблевым сельдереем.

Влейте красное вино и поместите емкость на плиту. Доведите до кипения и уваривайте на минимальном нагреве примерно 1,5 часа, время от времени подливая горячую воду, когда жидкость начнет испаряться. В самом конце приготовления можно добавить немного приправ и специй по вашему вкусу. Морковь и лук должны стать мягкими, а мясо — нежным, сочным.

Томленые щечки выложите на тарелку и подайте к столу горячими. Можно дополнить блюдо любым гарниром из картофеля, каш, макарон или пасты.