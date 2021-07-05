Тело погибшей во время потопа женщины под Бахчисараем нашли в соседнем селе

Тело женщины, которая погибла во время потопа в поселке Куйбышево (Бахчисарайский район) обнаружено в соседнем селе, передает Крыминформ со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по РК и Севастополю Ольгу Постнову.

Спасатели эвакуировали автомобиль «скорой помощи» под Бахчисараем «Найдено тело без вести пропавшей женщины из Бахчисарайского района. Найдено в селе Малое Садовое. В настоящее время на место для осмотра выехали сотрудники Бахчисарайского следственного отдела», – уточнила Постнова.

Ранее в Крыму обнаружили тело женщины, которая погибла во время потопа в поселке Куйбышево Бахчисарайского района.