ТЭН-фритюрницы: назначение, виды, причины неисправности

Фритюрница представляет собой незаменимое оборудование на любой профессиональной кухне. С помощью этого устройства можно готовить различные вкусные, хоть и не всегда полезные блюда. Если приспособление выходит из строя или его производительность падает, в первую очередь нужно обратить внимание на состояние ТЭНа. Это основной элемент любой фритюрницы, использующийся для нагрева масла. Для восстановления работы оборудования нужно просто заменить ТЭН на новый.

Особенности устройства

ТЭН представляет собой приспособление электронагревательной категории. Конструктивно это изделие представлено в виде трубки, внутри которой находится нагреватель вместе с теплоизолятором. Центровая часть последнего оснащается нихромовой нитью, предназначенной для подачи тепла на корпус. Концы спиралевидного изделия выводятся наружу и напоминают контактный стержень. Они используются для подключения оборудования к сети.

Для производства трубки используется углеродистая или нержавеющая сталь. Внутри производится центрирование спирали. Пространство трубки наполняется теплоносителем, как правило, периклазом. Само вещество изолировано и находится под достаточно высоким давлением. ТЭН изгибается на конечном этапе производства, а его форма зависит от модели и назначения оборудования.

Основные конструктивные элементы изделия:

трубка;

нагревательная часть;

соединяющие компоненты;

изоляция.

ТЭН для фритюрницы прослужит не один год, если следовать рекомендациям производителя и учитывать правила использования. Герметичность концов всегда должна сохраняться, в противном случае контактные элементы открываются для попадания влаги. Самостоятельная доработка нагревательных устройств не допускается.

Преимущества ТЭНов

Для таких устройств характерны следующие достоинства: