Теперь готовим только такие: рецепт бельгийских вафель из кабачков

Обожаете соленые завтраки? Такой вариант вафель из кабачка понравится каждому – уверяем.

Кабачковые вафли – интересный вариант для завтрака или обеда. Такие вафли можно смело брать с собой в дорогу или давать детям.

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На вкус в вафлях не чувствуется кабачок, поэтому такие вкусности прекрасно подойдут для питания самых молодых. Обязательно подавайте их со сметаной или соусом из греческого йогурта с укропом и чесноком.

Рецепт бельгийских вафель из кабачков

Время: 30 минут

30 минут Порции: 8 – 10 штук

Ингредиенты:

– 500 граммов кабачка (2 небольших);

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 яйцо;

– 5 столовых ложек муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– 1 столовая ложка масла;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец, укроп, зеленый лук.

Приготовление:

️Кабачок натираем на средней терке, солим и оставляем на 10 минут.

️Кабачок отжимаем от лишней влаги, добавляем яйцо, натертый сыр, муку, разрыхлитель, перемешиваем и добавляем нарезанную зелень.

️На одну вафлю идет одна столовая ложка теста. Жарим на разогретой вафельнице до золотистости. На счет времени выпекания – ориентируйтесь по вашей вафельнице.

️Подаем вафли со сметанкой, или другим любимым соусом.

Приятного аппетита!

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