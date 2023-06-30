Рецепты Теперь готовим только такие: рецепт бельгийских вафель из кабачков По Admin - 30 июня, 2023 0 42 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Обожаете соленые завтраки? Такой вариант вафель из кабачка понравится каждому – уверяем. Кабачковые вафли – интересный вариант для завтрака или обеда. Такие вафли можно смело брать с собой в дорогу или давать детям. Читайте также Картофельные челноки с куриным фаршем: вкусные рецепты на ежедневно и праздник На вкус в вафлях не чувствуется кабачок, поэтому такие вкусности прекрасно подойдут для питания самых молодых. Обязательно подавайте их со сметаной или соусом из греческого йогурта с укропом и чесноком. Рецепт бельгийских вафель из кабачков Время: 30 минут Порции: 8 – 10 штук Ингредиенты: – 500 граммов кабачка (2 небольших); – 100 граммов твердого сыра; – 1 яйцо; – 5 столовых ложек муки; – 1 чайная ложка разрыхлителя для теста; – 1 столовая ложка масла; – 1 зубчик чеснока; – соль, перец, укроп, зеленый лук. Приготовление: ️Кабачок натираем на средней терке, солим и оставляем на 10 минут. ️Кабачок отжимаем от лишней влаги, добавляем яйцо, натертый сыр, муку, разрыхлитель, перемешиваем и добавляем нарезанную зелень. ️На одну вафлю идет одна столовая ложка теста. Жарим на разогретой вафельнице до золотистости. На счет времени выпекания – ориентируйтесь по вашей вафельнице. ️Подаем вафли со сметанкой, или другим любимым соусом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить запеканка из кабачков и помидоров по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Легендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоПока не завершился сезон: 5 летних блюд из клубники – это будет так вкусноРецепт настоящего галицкого пляцка «Зеленый мох»Запеченные суши в форме из-под кексов – рецепт для ленивыхЧизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложке