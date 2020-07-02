Теперь из Крыма на автобусе можно уехать в Белгород и до Таманской автокассы

Между Крымом и другими субъектами Российской Федерации восстановлена работа более 30 автобусных рейсов. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».

От автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» отправляются новые межрегиональные маршруты Симферополь – Белгород, Ялта – Белгород и Керчь – Краснодар с остановочным пунктом «Таманская автокасса». С момента запуска движения пассажирского автотранспорта между Крымом и другими субъектами Российской Федерации восстановлена работа более 30 автобусных рейсов.

На сегодняшний день, от объектов предприятия пассажиры могут отправиться в направлении таких городов, как Темрюк, Нальчик, Новороссийск, Сочи, Брянск, Москва, Ростов-на-Дону, Астрахань и другие. В ближайшее время будет возобновлена работа межрегионального транспорта в Пятигорск, Анапу, Крымск, Липецк, Саратов, Махачкала, Невинномысск, Санкт-Петербург и маршрута Севастополь – Дербент.