Рецепты Теперь только так и готовим – рецепт кабачковых рулетиков с начинкой По Admin - 21 июня, 2023 0 52 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Каждый день мы задаемся вопросом: «Что приготовить на обед?» Если у вас есть несколько кабачков, обязательно приготовьте эти рулеты. Кабачковые рулетики – это не только вкусный вариант обеда, но и закуска или перекус. Они не только аппетитны, но и сочные и сытные. Читайте также Готовят по всему миру: как куриное мясо стало основой многих блюд в разных кухнях. Подавайте их как отдельное блюдо или дополнительно приготовьте куриный шашлык или сочные котлеты. Они совершенно сочетаются как с мясом, так и с рыбой. Рецепт кабачковых рулетиков Время: 60 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 2 кабачки или цуккини; – 4 яйца; – 4 столовые ложки муки с горкой; – 1 чайная ложка копченой паприки; – 1 чайная кровать соли. Для начинки: – 200 граммов твердого сыра; – 1 плавленый сырок; – 2 столовые ложки сметаны; – 1 – 2 зубчика чеснока; – укроп; – 2 средних томата. Приготовление: ️Кабачки нарезаем вдоль, солим и оставляем на 10 минут. Взбалтываем яйца и отдельно в мисочке смешиваем муку с копченой паприкой. ️Кабачки панируем в муке, затем в яйцах и жарим до золотистости с двух сторон. Жареные кабачки выкладываем на тарелку и впитываем салфеткой лишнее масло. Для начинки смешиваем натертый сыр, натертый сырок, сметану, зелень и чеснок. Охлажденные кабачки смазываем 1 чайной ложкой творожной начинки, кладем помидорную дольку и закручиваем. Рулетики кладем на 30 минут – 1 час в холодильник, они так лучше будут держать форму. Приятного аппетита! Если вы пожарите кабачки на гриле без масла или запечете в духовке – это будет прекрасный диетический вариант таких рулетиков. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материРецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовПока не завершился сезон: 5 летних блюд из клубники – это будет так вкусноШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник Королевский