Рецепты Теперь только так и готовим – рецепт легкого бисквита По Admin - 9 июня, 2023 0 46 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Бисквит – нежный, рыхлый корж, который готовят из яиц, муки, сахара, иногда добавляют разрыхлитель, чтобы дать выпечке гарантированный результат. Если сначала кажется, что приготовить бисквит просто и легко, а в результате получаете забитый лепешку размером 1 сантиметр – неприятность. Мы научим вас, как готовить рыхлый словно облачко корж без лишних трудностей. Читайте также Вкусно и быстро: 3 рецепта аппетитных закусок для летнего отдыха на природе Рецепт простого бисквита Время: 1 час (ночь в холодильнике) Порции: 1 Начальные ингредиенты: – 1 куриное яйцо; – 30 граммов сахара; – 26 граммов муки; – 6 граммов крахмала. Приготовление: Автор готовила бисквит на форму 21 сантиметр диаметром. Если у вас обычная разъемная форма, высота стен которой 6 – 8 сантиметров – бисквит на 5 яиц. Включаем духовку на 170 градусов. ️Соединяем яйца комнатной температуры с сахаром и взбиваем 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности яичной. ️Соединяем муку и крахмал, вводим ее во взбитые яйца 3 – 4 частями, перемешиваем силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность. Готовое тесто переливаем в разъемную форму застеленную пергаментом или – в металлическое кольцо с фольгой. Форму ничем не смазываем, бисквит при выпекании «цепляется» за стенки формы и растет. ️Сразу кладем форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекаем 40 – 45 минут. Вынимаем из духовки бисквит, переворачиваем вверх дном на решетку, через 10 минут снимаем фольгу или пергамент со дна и полностью охлаждаем. ️Остыв, разрезаем бисквит из формы, проводя ножом по стенкам формы. Осторожно заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и он будет легко нарезаться. Приятного аппетита! Для формы 18 сантиметров диаметром – 3 – 4 яйца. Для формы 20 сантиметров диаметром – 5 – 6 яиц. Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Открываем сезон: рецепт оладий с клубникойБлюда на Троицу 2023 – готовое меню с рецептамиВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовПрозрачный студень без лишних трудностей – теперь и вы будете знать этот секретЛегендарный львовский сырник – рецепт Клопотенко