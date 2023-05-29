Теперь я поняла, что нужно готовить летом. Ленивый торт на сковороде: без духовки и миксера

Раньше нельзя было представить, что торты можно приготовить без духового шкафа. Бисквиты выпекались по определенным правилам кондитерского мастерства. Сейчас настоящие традиционные торты тоже готовятся в духовке. Однако, не все имеют возможность и временной ресурс готовить торты согласно кондитерским рецептам.

Поэтому появились более упрощенные версии рецептов тортов. Например, сейчас можно приготовить десерт на сковороде, не используя духовку.

Мы расскажем о том, как сделать ленивый торт в домашних условиях.

Ингредиенты бисквита для ленивого торта:

сгущенное молоко — 380 г;

яйцо — шт.;

соль — щепотка;

сливочное масло — 100 г;

молоко — 280 мл;

мука — 240 г;

разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты крема для торта:

сахар — 150 г;

манная крупа — 90 г;

соль — щепотка;

молоко — 650 мл;

сливочное масло — 200 г.

Приготовление ленивого торта:

В миску со сгущенным молоком высыпаем соль, разбиваем яйцо. Заранее растапливаем сливочное масло и выливаем его в сгущенное молоко. Также в смесь выливаем молоко, перемешиваем до однородности.

Соединяем разрыхлитель с мукой, просеиваем в смесь из сгущенного молока. Жидкое тесто делим на 4 равные части. Разогреваем сковороду на среднем огне, смазываем растительным маслом.

¼ часть теста выливаем на сковороду как блин, под крышкой готовим примерно 6-7 минут с одной стороны, минуту — со второй.

В это время нужно сделать крем — смешать в сотейнике сахар с манной крупой и солью.

В сотейник выливаем молоко, смешиваем ингредиенты. Варить крем надо на медленном огне до загустения, а затем остудить.

Отдельно взбиваем сливочное масло миксером, добавляем постепенно основу для крема, которую ранее доводили до загустения.

Каждый корж смазываем кремом, формируем торт.

Боковые части и верхушку торта также смазываем кремом. Далее нужно убрать торт в холодильник на час.

Украшать торт можно любым доступным способом — глазурью из шоколада, кокосовой стружкой. Получается отличная замена покупному торту.