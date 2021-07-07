Теплицы Кремлевские

Если вы решили заняться выращиванием ранних овощей и различных салатов, то следует продумать, каким образом вы будете создавать условия для их существования. Есть много способов, как обогреть ваших любимцев. Рассмотрим некоторые из них. «Бабушкины горшочки». Эта истина стара, как мир. Дома, на подоконниках, на столах, на солнечных застекленных балконных и лоджиях устанавливаются различные горшки и деревянные ящики, в которые высаживаются семена культур. Также вас могут заинтересовать теплицы из поликарбоната, подробнее на сайте по ссылке https://gorodteplic.ru/.

Здесь главное – чтобы место было теплое, солнечное, почва богата питательными веществами, а уход за растениями – тщательный и постоянный. «Полуподземные» парники. Сошел снег, наступило первое потепление, и вы можете подумывать о первом севе. Чтобы овощи не погибли, проделывается следующее: выкапываются небольшие «траншейки» (как правило, до полуметра глубиной), засыпается навоз и в него высаживаются семена.

По углам траншеи ставятся пруты (металлические, пластиковые либо просто очищенные ветви орешника – главное, чтобы были крепкие и хорошо гнулись), загибаются дугами, а сверху натягивается полиэтиленовая пленка, которую можно приобрести на любом рынке. Здесь главное – герметичность, так как проделывать это можно уже в начале апреля, а в это время еще возможны похолодания. Переносные парники. Не пугайтесь этого названия, никто и никуда ваши овощи не потянет на другой участок. Название происходит от способа изготовления этого устройства. Изготавливается каркас (треугольный, квадратный либо протяженный), обтягивается пленкой и устанавливается поверх ваших грядок. Здесь важно, чтобы материалы при постройке парника использовались легкие, чтобы парник можно было легко поднимать и переносить на другое место.

Это сооружение более долговечно, так как может использоваться несколько лет, просто при необходимости менять пленку. Теплицы. Это самые сложные и дорогостоящие сооружения. Они могут быть хоть на весь ваш огород – это зависит от ваших желаний и возможностей. Здесь нужно использовать материалы покрепче. Как правило, используется не пленка, а стекло, но обязательно делается несколько открываемых окон для проветривания. Продумываются способы подведения тепла – это может быть печка, а может прокладывание вдоль стен труб, по которым будет поступать горячая вода. Здесь нужно следить за температурой и не забывать о ежегодной замене земли.