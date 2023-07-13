Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить теплый салат из молодой капусты. Вместо кинзы можно использовать петрушку, а водоросли нори заменить на вакаме. Заправить салат также можно просто майонезом или соусом цезарь. Салат отлично будет сочетаться с хрустящим хлебцами или тостами.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Белокочанная капуста Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста молодая белокочанная 250 Грамм

Авокадо 1 Штука

Лук красный 1/2 Штуки

Кинза (веточка) 4-5 Штук

Нори сушеные 5 Грамм

Чеснок 1-2 Зубчиков

Соус "Тар-тар" 1-2 Ст. ложек

Соус соевый 1 Ст. ложка

Масло растительное 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Кунжут жареный 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

89 ккал

Калорийность

2 г

Белки

7 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Теплый салат из молодой капусты»

Подготовьте все ингредиенты.

Авокадо очистите, нарежьте кубиками, кинзу крупно порубите, водоросли нори порежьте на квадратики или порвите на мелкие кусочки.

Разогрейте сковороду на среднем огне с растительным маслом. Обжарьте нарезанный перьями красный лук и чеснок пластинами до мягкости. Добавьте соевый соус.

Нашинкуйте молодую капусту и добавьте в сковороду. Слегка подсолите и потушите 3-4 минуты, чтобы она стала чуть мягче, но осталась хрустящей.

Добавьте теплую капусту к остальным ингредиентам в миску. Заправьте салат соусом, аккуратно перемешайте.

Перед подачей посыпьте кунжутом. Приятного вам аппетита!