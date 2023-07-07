Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить теплый салат с помидорами. Вместо кейла можно использовать рукколу. Помидоры выбирайте спелые, но плотные и твердые, чтобы они сохранили форму после тепловой обработки. Дополнительно в салат можно добавить мягкий сыр и сухарики.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Салаты

Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Кейл 40 Грамм

Помидоры 2 Штуки

Оливковое масло 35 Миллилитров (15 мл. — для жарки, 20 мл. — для заправки)

Сок лимонный 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Чеснок 1-2 Зубчиков

Прованские травы (сухие) 1/3 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

129 ккал

Калорийность

1 г

Белки

12 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Теплый салат с помидорами»

Подготовьте все ингредиенты.

Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком.

Кейл помойте, обсушите и удалите жесткий стебель. Листья порвите на небольшие кусочки. Полейте кейл заправкой и обомните, чтобы листья стали мягче.

В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нарезанный пластинами чеснок и сушеные прованские травы, прогрейте 30 секунд.

Добавьте помидоры нарезанные крупными ломтиками. Обжарьте их пару минут. Они должны стать чуть мягче, но не разваливаться.

Выложите помидоры в миску с листьями салата.

Теплый салат с помидорами готов, приятного вам аппетита!