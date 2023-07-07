Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить теплый салат с помидорами. Вместо кейла можно использовать рукколу. Помидоры выбирайте спелые, но плотные и твердые, чтобы они сохранили форму после тепловой обработки. Дополнительно в салат можно добавить мягкий сыр и сухарики.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Салаты
Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Кейл 40 Грамм
- Помидоры 2 Штуки
- Оливковое масло 35 Миллилитров (15 мл. — для жарки, 20 мл. — для заправки)
- Сок лимонный 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Чеснок 1-2 Зубчиков
- Прованские травы (сухие) 1/3 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
129 ккал
Калорийность
1 г
Белки
12 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Теплый салат с помидорами»
Подготовьте все ингредиенты.
Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком.
Кейл помойте, обсушите и удалите жесткий стебель. Листья порвите на небольшие кусочки. Полейте кейл заправкой и обомните, чтобы листья стали мягче.
В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте нарезанный пластинами чеснок и сушеные прованские травы, прогрейте 30 секунд.
Добавьте помидоры нарезанные крупными ломтиками. Обжарьте их пару минут. Они должны стать чуть мягче, но не разваливаться.
Выложите помидоры в миску с листьями салата.
Теплый салат с помидорами готов, приятного вам аппетита!