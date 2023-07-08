Терапевт Андреева назвала три лучших чая для понижения давления и холестирина

Правильная диета способна помочь организму держать себя в форме и чувствовать хорошо. Терапевт Ирина Андреева рассказала, что некоторые чаи доказали свою эффективность в борьбе с сердечными приступами и инсультами.

По словам медика, чтобы держать организм в тонусе и предупредить риски повышения холестерина и давления, следует пить один из трех видов чая.

Первым в топе напитков идет черный чай. Он открывает калиевые каналы в клетках организма и помогает сосудам снизить кровяное давление. До четырех чашек черного чая в день снизят уровень холестерина в крови, рассказала врач.

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Зеленый чай тоже поможет, но он не такой действенный, как черный. Принцип действия из-за разного состава и антиоксидантов несколько другой, но тоже поможет избавиться от кровяного давления и холестерина.

Замыкает тройку лидеров красный чай каркаде. Кислые настои гибискуса тоже улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.

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