Терапевт Асанов рассказал, что черная смородина помогает при раке и радиации

Врач-терапевт Тимур Асанов сообщил, какая смородина спасает от онкологии и радиации.

Медик рассказал, что ягоду используют как противовоспалительное, тонизирующее, витаминное, сосудорасширяющее, кровоочистительное, мочегонное и потогонное средство.

По словам врача, в красной смородине много витамина А, ее употребляют для укрепления сердечно-сосудистой системы. Сок из ягоды снижает температуру и борется с лихорадкой.

7 полезных свойств черной смородины

Полезнее всего черная смородина, подчеркнул Асанов. Он отметил, что в ней много клетчатки, витамина C и E. Ягоды лучше всего есть свежими. При термической обработке они теряют часть полезных свойств, предупредил терапевт.

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