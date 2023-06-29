Терапевт Кондрахин назвал полезные продукты для щитовидной железы

Печень трески, морская рыба, фейхоа и ряд других продуктов являются полезными для щитовидной железы. Об этом сообщил терапевт Андрей Кондрахин.

Медик рассказал, что йод участвует в производстве гормонов щитовидной железы, поэтому данный микроэлемент нужен человеку.

В основном йод содержится в морской рыбе, водорослях, фейхоа, моллюсках, креветках и йодированной соли. Еще можно есть печень трески, так как это один из самых богатых продуктов по содержанию йода. Также в небольшом количестве йод содержат яйца, щавель и кефир.

Полезные продукты, которые могут навредить щитовидной железе

В продуктах с йодом содержится такое количество этого элемента, которое будет поддерживать функции щитовидной железы. При этом йод из продуктов при умеренном их употреблении не оказывает никакого отрицательного влияния. То есть для того, чтобы получить токсическую дозу, надо съедать несколько килограммов продукта, что вряд ли кому-то под силу, – заключил Кондрахин.

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