Терапевт перечислила продукты, которые приближают старость и смерть

Некоторые продукты могут стать причиной появления морщин, сухости кожи, прыщей и тусклого цвета лица. Об этом сообщила терапевт Камила Исаева.

Специалист посоветовала отказаться от добавок к еде — ароматизаторов, консервантов,красителей и загустителей, так как они способны ускорить старение.

Наибольший риск для кожи создает сахар, отметила врач. Чрезмерное употребление сладкого вызывает гликирование белков в организме, а это — приводит к образованию токсинов, разрушает коллаген кожи и делает ее менее эластичной.

Также Исаева порекомендовала отказаться от сосисок, колбас и подобных продуктов, так как они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, колоректального рака, повышения холестерина. Терапевт посоветовала заменить такие продукты полезным жиром.

Врач-терапевт Исаева назвала продукты, которые приближают старость

Люди, потребляющие больше всего ДГК, основной полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, содержащейся в жирной рыбе, имеют гораздо меньший шанс заболеть болезнью Альцгеймера. Поэтому, крайне важно дополнить свое меню различными источниками омега-3, — указала Исаева.

Также медик порекомендовала не увлекаться приготовлением еды в скороварке, на гриле или путем жарки, потому что такие способы уничтожают до 90 процентов полезных веществ, которые важны для сохранения молодости. Спиртное тоже может ухудшить психическое здоровье и ускорить снижение когнитивных функций.

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