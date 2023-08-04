Терапевт Сиверцова сообщила, что по калорийности арбуз выигрывает у дыни

Арбузы и дыни довольно полезны, так как они на 90 процентов состоят из воды. Хорошо, если человек их употребляет вместо сладких напитков. Если же говорить о калорийности, то арбуз выигрывает дыню. Об этом сообщила врач-терапевт Юлия Сиверцова.

Врач отметила, что в жаркую погоду человек хочет пить, а очень многие люди любят пить не только воду, хотя она полезнее всего, а сладкие напитки.

Лучше вместо них выбрать арбуз или дыню. В арбузе, конечно же, воды больше, — подчеркнула Сиверцова.

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При этом много витаминов содержится и в арбузе, и в дыне. Так, например, в них есть витамин А, группы витаминов В и витамин С. Именно поэтому их можно употреблять в качестве десертов людям, имеющим проблемы с нервной системой.

По словам медика, у арбуза немного больше плюсов, потому что, кроме всех аналогичных с дыней витаминов, в нем есть фолиевая кислота, кремний и витамин D. Это может оказаться нервной системе человека дополнительную пользу.

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