Террин – это восхитительный французский деликатес, то ли паштет, то ли запеканка. Можно найти большое количество разнообразных рецептов со всевозможными вкусами, среди которых вы обязательно найдете что-то по своему вкусу. Террин представляет собой охлажденную закуску с однородной консистенцией, сладкую или соленую. Однозначно, ее можно включать в меню праздничного застолья.

Террин из курицы

Террин из курицы обычно подают в охлажденном виде, нарезая порционно, с разнообразными соусами. Такое блюдо часто называют мясным хлебом, он получается сочным, ароматным и питательным, немного напоминает паштет, но лучше держит форму.

Ингредиенты –+8 порц.

Курица 1.3 кг

Перец болгарский 200 гр.

Чеснок 4 зуб.

Морковь 100 гр.

Желатин 25 гр. (быстрорастворимый)

Соль по вкусу

Вода теплая 130 мл.

Карри ¼ ч.л.

Тимьян ½ ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Петрушка 2 ветки

Шаги 8 ч.

Чтобы террин получился наиболее сочным, используйте разные части куриной тушки: окорок, грудка. Овощи помойте и очистите. Части курицы помойте, обсушите и снимите кожицу. Отделите мясо от костей и нарежьте его небольшими кусочками. У вас получится примерно 700 грамм чистого мяса. Сладкий перец и морковку нарежьте мелкими кубиками. Очищенные зубчики чеснока мелко порубите ножом в произвольном порядке. В миске смешайте куриное филе, сладкий перец, морковку и чеснок. К этой смеси добавьте соль, карри, сушеный тимьян и молотый черный перец. Всыпьте 25 грамм быстрорастворимого желатина и влейте воду, еще раз хорошо вымесите массу в течение нескольких минут, чтобы желатин растворился, а мясо пропиталось специями. Возьмите рукав для запекания, завяжите один край. Вложите в рукав подготовленную массу из курицы и овощей. Поместите заготовку в прямоугольную жаропрочную форму. Завяжите второй край рукава и сделайте на его поверхности несколько проколов зубочисткой. Форму с заготовкой поместите в холодную духовку. Включите духовку и установите температуру 180 градусов. Запекайте террин в течение часа. Затем извлеките его из духовки и оставьте на пару часов на столе, пока он не остынет. Затем уберите террин в холодильник на 4 часа для полного застывания. Форму переверните вверх дном и извлеките террин из курицы. Закуску переложите на блюдо и украсьте свежей петрушкой. Приятного аппетита!

Террин из куриной печени

Террин из куриной печени – оригинальная закуска, которую просто приготовить и удобно кушать. Даже можно делать с кусочками террина бутерброды. По этому рецепту у вас получится замечательная закуска с нежным вкусом печени, оттененным сладостью сухофруктов и орехов.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Печень куриная – 600 гр.

Зелень – по вкусу.

Бекон подкопченный – 200 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Яйцо куриное – 1 шт.

Орех мускатный – 1 щепотка.

Смесь семечек – 1 ст.л.

Специи – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриную печень помойте, зачистите ее от пленок и остатков крови, нарежьте небольшими кусочками. Бекон можно взять уже нарезанный или самостоятельно разрезать его на тонкие пластинки. Зелень помойте и порубите ножом.

Шаг 2. В миске взбейте куриное яйцо. В полученную массу выложите печень.

Шаг 3. Добавьте к печени семечки, соль, мускатный орех, специи и рубленую зелень, хорошо все перемешайте.

Шаг 4. Возьмите прямоугольную жаропрочную форму, укладывайте в нее полоски бекона внахлест, так чтобы их концы свисали с края.

Шаг 5. Затем в форму, прямо на бекон выложите подготовленную печеночную массу, разровняйте ее лопаткой.

Шаг 6. На середину печеночной массы положите пару полосок бекона и заверните к центру концы бекона, свисающие с края формы.

Шаг 7. Форму закройте фольгой, поместите в большую емкость, наполненную до половины горячей водой. Запекайте печеночный террин в духовке, разогретой до 190 градусов, в течение 2 часов.

Шаг 8. Остудите террин при комнатной температуре и извлеките формы. Подавать его на стол можно в теплом или охлажденном виде. Приятного аппетита!

Террин из говядины

Террин из говядины – очень вкусный, сочный и нежный, чем-то напоминающий запеканку. К тому же – это французское блюдо с особой историей, известное еще с 17 века, его чаще готовили из куриных потрохов и подавали с куском хлеба. Теперь это изысканное блюдо, которое подают на праздничное застолье.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 0,7 кг.

Бекон – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Сливки – 100 мл.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйца куриные – 4 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Паприка – 3 гр.

Хмели-сунели – 3 гр.

Орех мускатный – по вкусу.

Масло растительное без запаха – 45 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для начала очистите от шелухи лук и зубчики чеснока. Мелко порубите их ножом и обжарьте лук до золотистого цвета на растительном масле. 3 куриных яйца сварите вкрутую, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.

Шаг 2. В миске смешайте говяжий фарш, луковую зажарку, сливки, одно куриное яйцо, специи и измельченный чеснок.

Шаг 3. На дно жаропрочной формы положите тонкие ломтики бекона внахлест. Затем выложите половину подготовленной говяжьей массы. Далее выложите слой вареных яиц, на него распределите оставшуюся мясную массу.

Шаг 4. Форму укройте фольгой и поместите в широкий противень с высокими бортиками, влейте в нее немного воды. Запекайте террин в духовке при 200 градусах в течение 90 минут. За 20 минут до окончания готовки уберите фольгу, чтобы запеканка немного подрумянилась.

Шаг 5. Готовый говяжий террин остудите, нарежьте ломтиками и подавайте на стол со свежими овощами и зеленью. Приятного аппетита!

Рыбный террин из лосося

Рыбный террин из лосося – закусочное блюдо, которое подается в охлажденном виде. Даже самый привередливый гурман оценит нежный вкус и оригинальный вид блюда. Удивительно, что несмотря на изысканность и вкус блюда, рецепт более, чем прост.

Время готовки – 4 ч.

Время приготовления – 25-35 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Лосось копченый – 380 гр.

Сыр сливочный – 0,4 кг.

Петрушка измельченная – 1 ч.л.

Лимон – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прямоугольную форму или квадратную небольшого размера затяните пищевой пленкой. Часть филе лосося нарежьте тонкими полосками. Уложите полосочки в форму друг на друга внахлест.

Шаг 2. Оставшуюся рыбу измельчите в блендере до состояния фарша.

Шаг 3. В емкость с измельченным лососем добавьте сливочный сыр и измельченную петрушку. Все еще раз перемешайте при помощи блендера.

Шаг 4. Полученную рыбно-сливочную массу выложите в форму на лосося, слегка утрамбуйте. Края полосок лосося заверните к центру. Затяните заготовку пищевой пленкой.

Шаг 5. Уберите форму с рыбным террином в холодильник на 4-6 часов. После этого разверните пленку и переверните форму. Извлеките террин на блюдо.

Шаг 6. Перед подачей разрежьте террин на порции и украсьте дольками лимона. Приятного аппетита!

Овощной террин

Овощной террин – это можно сказать диетическая, но весьма вкусная и оригинальная закуска на любой случай. Некоторые скажут, что это обычная охлажденная запеканка, однако, лучше попробовать самому, чтобы убедиться в обратном раз и навсегда.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Баклажан – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец болгарский сладкий – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Кабачок – 1 шт.

Вода – 400 мл.

Перец горошком – 4-5 шт.

Агар-агар – 0,5 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Кубик бульонный грибной/овощной) – 0,5 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо помойте овощи и просушите их. С луковицы снимите сухую шелуху и срежьте кончики с обеих сторон. Болгарский перец запекайте в духовке при 200 градусах до заметных темных подпалин на кожице. Затем оберните его в пакет, чтобы он пропарился. После этого снимите кожицу, удалите семена и нарежьте мякоть полосками.

Шаг 2. Молоденький баклажан среднего размера нарежьте кружками толщиной примерно 5 миллиметров. Посолите нарезку и отставьте в сторонку на 10 минут.

Шаг 3. Небольшой молодой кабачок нарежьте тонкими кружками и обжарьте на растительном масле до мягкости.

Шаг 4. Кружочки баклажанов ополосните от соли и так же обжарьте на сковороде до золотистого цвета.

Шаг 5. В кастрюлю влейте воду, выложите в нее разрезанную пополам луковицу, горошины перца и лавровый лист. Доведите жидкость до кипения и проварите в течение 10-15 минут. После этого извлеките специи и лук, раскрошите бульонный кубик и посолите отвар по вкусу. Перед заливкой террина разведите в жидкости агар-агар, закипятите и проварите в течение 1-2 минут.

Шаг 6. Возьмите форму подходящего размера, это может быть также пластиковый контейнер. Выложите в него слой из печеного болгарского перца.

Шаг 7. Далее положите слой из обжаренных кабачков.

Шаг 8. Затем выложите кружки баклажанов. Если продукты остались, то продолжайте чередовать слои, каждый из них немного подсаливайте.

Шаг 9. Залейте овощи горячим бульоном с агар-агаром. Когда заготовка остынет, уберите ее в холодильник на 1 час для застывания.

Шаг 10. Застывший овощной террин аккуратно извлеките из формы и подавайте на стол в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Шоколадный террин

Шоколадный террин – отличный рецепт для того, чтобы повторить его в домашних условиях. К тому же, лакомство точно оценят любители шоколада, оно имеет великолепный вкус, но весьма необычную консистенцию. По своему вкусу вы всегда можете дополнить террин орехами, ягодами или другими вкусными добавками.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Шоколад молочный – 200 гр.

Коньяк/ликер – 2 ст.л.

Мука – 5 гр.

Сахар ванильный – ½ ч.л.

Сливки – 100 мл.

Сахар – 100 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шоколад можно взять любой, какой вам больше по душе. Плитку разломайте на мелкие кусочки и поместите на водяную баню, растопите его.

Шаг 2. Аккуратно разбейте куриные яйца и отделите белки от желтков. Слегка взболтайте желтки вилкой.

Шаг 3. Кусочек сливочного масла растопите в микроволновке.

Шаг 4. В растопленный шоколад постепенно добавьте желтки и продолжайте держать емкость на водяной бане, постоянно помешивая лопаткой.

Шаг 5. Далее добавьте в шоколадную массу коньяк или ликер, обычный и ванильный сахар.

Шаг 6. В последнюю очередь добавьте в шоколадную массу топленое сливочное масло, хорошо перемешайте.

Шаг 7. Отдельно взбейте белки до устойчивых пиков.

Шаг 8. В глубокой емкости соедините шоколадную массу и взбитые белки, добавьте муку.

Шаг 9. Полученное шоколадное тесто выложите в прямоугольную форму, поместите ее в другую большую по размеру форму, наполненную наполовину водой. Запекайте шоколадный террин в духовке 50-60 минут при 160 градусах. Подавайте десерт на стол, когда он полностью остынет. Приятного аппетита!

Ягодный террин

Ягодный террин – прохладное и освежающее лакомство, которое легко можно приготовить для своих близких в условиях домашней кухни. Особенно актуален террин будет для жарких летних дней. Таким десертом можно заменить сытные бисквитные торты с жирными масляными кремами.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 40-50 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Сок смородиновый – 0,5 л.

Шелковица – 0,5 кг.

Желатин – 25 гр.

Сахар – 100 гр.

Клубника – 120 гр.

Крыжовник – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ягоды можно взять любые. Также вместо смородинового сока подойдет вишневый или сок из смеси ягод. Хорошо помойте шелковицу, крыжовник и клубнику.

Шаг 2. Смородиновый сок перелейте в кастрюлю и доведите практически до кипения. Затем добавьте желатин, размешайте и оставьте смесь для набухания на 10 минут. После этого еще раз перемешайте массу.

Шаг 3. Возьмите прямоугольную форму, на ее дно выложите нарезанные дольками ягоды клубники и крыжовника.

Шаг 4. Затем всыпьте в форму шелковицу и влейте желатиновую массу. Поместите заготовку в морозилку на час. Также можно оставить на 2-3 часа в холодильнике.

Шаг 5. Перед тем, как извлечь террин из формы, подержите ее в горячей воде в течение 1-2 минут. Так желе отстанет от стенок формы. Затем аккуратно извлеките ягодный террин и украсьте ягодами и взбитыми сливками. Приятного аппетита!