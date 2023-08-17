Песочный пирог с начинкой — вечная классика. Эта выпечка не может надоесть! Недавно Алина Фуди, талантливый кулинарный блогер, рассказала своим подписчикам, как испечь такой тертый пирог со смородиной. Ее фанаты, опробовавшие этот рецепт, пришли в полный восторг.

По словам Алины Фуди, во время выпекания пирога, вам может понадобиться больше или меньше сахара. Это зависит от того, насколько кислые у вас ягоды. Также есть вероятность, что крахмала нужно будет использовать немного больше, если масса из смородины не выйдет достаточно густой. При необходимости смело добавляйте еще немного его к ягодной начинке, чтобы добиться нужной консистенции.

Как приготовить тертый пирог со смородиной

Помните, что долго проваривать ягоды с кукурузным крахмалом не стоит. Достаточно 2–3 минут. При длительной же варке крахмал может потерять свои свойства, и смородиновая масса из густой снова превратится в жидкую.

Ингредиенты

Пшеничная мука400 г Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Сахар270 г Яйцо1 шт. Сливочное масло180 г Ванильный сахар10 г Сметана50 г Смородина350 г Кукурузный крахмал1 ст. л. Вода80 мл

Приготовление

В глубокую емкость всыпаем пшеничную муку. Добавляем соль и разрыхлитель. Хорошенько перемешиваем. Добавляем размягченное сливочное масло. Перетираем всё в крошку сперва кулинарной лопаткой, а затем руками. В отдельную миску всыпаем 120 г сахара. Вбиваем яйцо. Добавляем сметану и ванильный сахар. Тщательно перемешиваем всё до однородности.Полученную смесь вливаем в крошку. Перемешиваем до однородной массы. Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Вымешиваем его и формируем ком.На рабочей поверхности отделяем от теста третью часть. Помещаем ее в полиэтиленовый пакет. Убираем меньший кусок теста в морозильную камеру на 15–20 минут. Большую часть теста выкладываем на пергамент. Раскатываем его в прямоугольный пласт. Помещаем тесто в холодильник или в морозильную камеру.Готовим начинку. В кастрюлю всыпаем тщательно промытую и обсушенную смородину. Добавляем к ней 150 г сахара. Хорошенько перемешиваем. Отправляем ягоды на огонь.Варим смородину, активно ее помешивая. Через 2–3 минуты после закипания добавляем к ягодной массе кукурузный крахмал, растворенный в холодной воде. Перемешиваем и провариваем всё еще в течение 2 минут. Помещаем на противень пергамент с прямоугольной заготовкой из теста. Выкладываем сверху полностью остывшую ягодную начинку, равномерно ее распределяя по всей поверхности. Не доходим немного до краев. Затем на начинку натираем на терке меньший кусок теста из морозильной камеры. Покрываем им всю ягодную массу. Аккуратно распределяем стружку из теста, используя вилку.Отправляем пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут до румяности. Готово!

Если у вас получилось чересчур много ягодной начинки, не выкладывайте ее уж очень толстым слоем на тесто. От этого вкус пирога точно не выиграет. Переложите сладкую массу из смородины в креманку и подайте ее утром к чаю в качестве варенья. С хлебушком или булочкой эта ягодная вкуснотища исчезнет со стола с невероятной скоростью.